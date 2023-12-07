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Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar - Son Dakika
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Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın odaya girdiği sırada eğilmesi ülkede büyük tepkiye neden oldu.

07.12.2023 - 17:56,  Güncelleme: 18:10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in davetine icabetle Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi toplantısına katılmak için 6 yıl sonra ilk kez bugün Yunanistan'a gitti. Ziyaret esnasında Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eğilerek selamlaması ülkede büyük tartışma yarattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin beşinci toplantısı kapsamında resmi ziyarette bulunduğu Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Başbakan Kiryakos Miçotakis ile bir araya geldi.

YUNAN BAKAN, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖNÜNDE EĞİLDİ

Erdoğan, Miçotakis'le bir araya gelmeden önce, Yunanistan Cumhurbaşkanı Katerina Sakelaropulu tarafından Cumhurbaşkanlığı Merkezinde resmi törenle karşılandı. Erdoğan'ın Yunan cumhurbaşkanlığı binasına girerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis'in eğilmesi dikkatlerden kaçmadı.

ÜLKESİNDE HOŞ KARŞILANMADI

Bakan Gerapetritis'in Cumhurbaşkanı Erdoğan önünde eğilmesi Yunan kamuoyunda ses getirdi. Bazı Yunanlılar, bakanlarının davranışına tepki gösterdi.

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Yunanistan, Diplomasi, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Ülkeyi karıştıran görüntü! Yunan bakanı "Erdoğan'ın önünde nasıl eğilirsin?" diye tefe koyuyorlar - Son Dakika
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