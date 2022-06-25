Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
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Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı

25.06.2022 15:13

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu tespit edilen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) adına Türkiye'ye yönelik casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlenen Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara, MİT tarafından yakalandı.

İŞ ADAMI GİBİ DAVRANMIŞ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre MİT, yaptığı araştırmalar sonucu EYP'nin Yunan vatandaşı Muhammed Amar Ampara'yı Türkiye'ye yönelik casus olarak kullandığını ortaya çıkardı. Yunan casusu Ampara'nın Türkiye seyahatlerinde iş adamı gibi davrandığı ve ticaret adı altında casusluk faaliyetinde bulunduğu belirlendi.

TSK VE MÜLTECİLERLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR YAPMIŞ

MİT'in operasyonuyla yakalanan Ampara'nın sınırdaki Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları hakkında bilgi derleyerek Yunan istihbaratına aktardığı, Türkiye'deki Suriyeliler ve Yunanistan'a yerleşen FETÖ'ye müzahir iş adamlarıyla ilgili EYP'nin talimatı doğrultusunda araştırmalar yaptığı belirlendi.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan casus MİT operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

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