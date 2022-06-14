Yunan milletvekili Kurtuluş Savaşı'ndan örnek vererek ABD'ye yüklendi: Bizi kullanıyor

Mera25 Partisi milletvekili Grigoriadis, Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini, izlediği dış politika nedeniyle eleştirdi. Basında Türkiye ile savaşın kapıda olduğuna dair bir hava yaratıldığını belirten Grigoriadis, "Şu an Türk askerler değil, Amerikalı askerler Girit'te, Dedeağaç'ta, Larisa'da ve siz, SYRIZA'nın eski yoldaşlarının, ABD'ye bıraktığı diğer bölgelerde geziniyorlar. Şunu net söyleyelim: Şu an Yunanistan, devasa bir ABD üssüne dönüştü." ifadesini kullandı.

"AMAÇ YUNAN HALKINI KORKUTMAK"

Grigoriadis, Türkiye ile savaş algısı oluşturulmasının Yunan vatandaşlarının korkutulması amacı taşıdığını ve böylece Yunanistan'ın ABD üssüne dönüştürülmesinin kabul edilebilir olması için yapıldığını söyledi.

"BİZİ 1922'DEKİ GİBİ KULLANIYORLAR"

Yunan halkının tarihten ders alması gerektiğini söyleyen Grigoriadis, "Tarih der ki büyük güçler, küçük güçleri alet eder, yol açabilecekleri acıları önemsemeksizin kendi çıkarları için kullanır. 22'de (1922'de) olduğu gibi. Büyük güçlerin, o dönem Osmanlı egemenliğinde olan Orta Doğu'daki petrol bölgelerine ellerini, direniş olmaksızın kolayca uzatabilmesi için Yunanistan'ı, Kemal'in (Atatürk) yeni Türklerine karşı dikkat dağıtıcı bir güç olarak kabaca kullandığı gibi, şimdi de bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar. Yaşadığımız zaman dilimi, bizim bu dersi iyi almamızı gerektiriyor." dedi.