Yunan milletvekili Kurtuluş Savaşı'ndan örnek vererek ABD'ye yüklendi: Bizi kullanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yunan milletvekili Kurtuluş Savaşı'ndan örnek vererek ABD'ye yüklendi: Bizi kullanıyor

14.06.2022 23:48

Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini, izlediği dış politika nedeniyle eleştiren Yunan milletvekili Kleon Grigoriadis, hükümeti, ülkeyi dev bir ABD üssüne dönüştürmekle suçladı. Kurtuluş Savaşı'nda Yunanların İzmir'de denize dökülmesinden örnek veren Grigoriadis, ABD'nin şu an aynı yöntemi uyguladığını vurgulayarak, "Yaşadığımız zaman dilimi, bizim bu dersi iyi almamızı gerektiriyor." dedi.

Mera25 Partisi milletvekili Grigoriadis, Yunanistan Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetini, izlediği dış politika nedeniyle eleştirdi. Basında Türkiye ile savaşın kapıda olduğuna dair bir hava yaratıldığını belirten Grigoriadis, "Şu an Türk askerler değil, Amerikalı askerler Girit'te, Dedeağaç'ta, Larisa'da ve siz, SYRIZA'nın eski yoldaşlarının, ABD'ye bıraktığı diğer bölgelerde geziniyorlar. Şunu net söyleyelim: Şu an Yunanistan, devasa bir ABD üssüne dönüştü." ifadesini kullandı.

"AMAÇ YUNAN HALKINI KORKUTMAK"

Grigoriadis, Türkiye ile savaş algısı oluşturulmasının Yunan vatandaşlarının korkutulması amacı taşıdığını ve böylece Yunanistan'ın ABD üssüne dönüştürülmesinin kabul edilebilir olması için yapıldığını söyledi.

"BİZİ 1922'DEKİ GİBİ KULLANIYORLAR"

Yunan halkının tarihten ders alması gerektiğini söyleyen Grigoriadis, "Tarih der ki büyük güçler, küçük güçleri alet eder, yol açabilecekleri acıları önemsemeksizin kendi çıkarları için kullanır. 22'de (1922'de) olduğu gibi. Büyük güçlerin, o dönem Osmanlı egemenliğinde olan Orta Doğu'daki petrol bölgelerine ellerini, direniş olmaksızın kolayca uzatabilmesi için Yunanistan'ı, Kemal'in (Atatürk) yeni Türklerine karşı dikkat dağıtıcı bir güç olarak kabaca kullandığı gibi, şimdi de bizi işe yarar akılsızlar olarak kullanıyorlar. Yaşadığımız zaman dilimi, bizim bu dersi iyi almamızı gerektiriyor." dedi.

YORUMLAR
500
New York borsası karışık seyirle kapandı New York borsası karışık seyirle kapandı Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik Şenyaşar ailesinin anmasında gerginlik
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunan milletvekili Kurtuluş Savaşı'ndan örnek vererek ABD'ye yüklendi: Bizi kullanıyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:42 A Milli Takım, Litvanya'yı 2-0 mağlup etti
23:22 Romain Saiss, İstanbul'a geldi! Sağlık kontrolünden sonra Beşiktaş forması giyecek
23:19 Uzman Çavuş Ali Aladağlı'nın doktoru darp ettiği iddiası üzerine alkışlı protestoda bulunmuşlardı! 85 hastane personeli ifade vermeye başladı
23:07 Traktörüyle 200 metrelik uçurumdan yuvarlanan adam feci şekilde hayatını kaybetti
23:06 Liverpool, 23 yaşındakiDarwin Nunez ile anlaşma sağladı! İngiliz devinin en pahalı transferi oldu
22:42 Dünya Sağlık Örgütü, maymun çiçeği virüsünün adını değiştiriyor
22:27 18 yaşındaki futbolcudan Galatasaray'a sitem dolu mesaj: Kontrat talebi uzun zamandır cevapsız bırakıldı
22:08 Fenerbahçe'de yeni sezonun teknik ekibi belli oldu! Mehmet Aurelio ismi sürpriz oldu
21:26 İzmir Gürsel Aksel Stadı'na "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" pankartının TFF tarafından alınmadığı öne sürüldü
21:11 Rusya, enerji gelirlerini katladı! Sattığı petrol, doğal gaz ve kömürden 93 milyar euro kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 00:02:16. #1.12#
SON DAKİKA: Yunan milletvekili Kurtuluş Savaşı'ndan örnek vererek ABD'ye yüklendi: Bizi kullanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement