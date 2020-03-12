Yunan sınırındaki sığınmacıları ziyaret eden BM Temsilcisi Garelli'den Türkiye'ye övgü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunan sınırındaki sığınmacıları ziyaret eden BM Temsilcisi Garelli'den Türkiye'ye övgü - Son Dakika

Yunan sınırındaki sığınmacıları ziyaret eden BM Temsilcisi Garelli'den Türkiye'ye övgü

6 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyeti, Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıları ziyaret etti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) heyeti, Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıları ziyaret etti.

BMMYK Türkiye Temsilci Yardımcısı Jean Marie Garelli ve beraberindekiler Avrupa'ya geçmek için Yunanistan sınırında bekleyen sığınmacıların bulunduğu alanı ziyaret etti.

Garelli, daha sonra Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler'le görüştü.

Güler, görüşmede Türk milletinin kadirşinaslığı ve misafirperverliğinin bir örneğinin de sığınmacıların olduğu alanda sergilendiğini söyledi.

Kadın ve çocuklar başta olmak üzere sığınmacıların insani ihtiyaçları, yemekleri, sağlık hizmetlerinin en iyi şekilde karşılandığını ifade eden Güler, "Sığınmacıları bombalarla değil kalplerimizi açarak karşılıyoruz. Onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. yardımlarımızı en üst düzeyde tutmaya çalışıyoruz. " dedi.

"Türkiye beni etkiliyor"

Garelli de Türkiye'nin her bölgedeki sığınmacılara yönelik çalışmalarını takdir ettiklerini bildirdi.

Sığınmacı kabul eden pek çok ülkede çalıştığını belirten Garelli, Türkiye'nin hepsinden çok farklı övgüye değer çalışmaları olduğunu vurgulayarak, "Mülteci ve sığınmacıların çok iyi şekilde karşılandığını, çok iyi destekler gördüğünü gözlemlediğim bir ülke Türkiye, tüm dünyaya bu anlamda takdire şayan iyi bir modelsiniz. Gerçekten çok önemsediğimiz model olan bir ülkesiniz. Biz çalışmaktan son derece memnuniyet duyuyoruz." diye konuştu.

Görüşmeye İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Uyum ve İletişim Dairesi Başkanı Aydın Keskin Kadıoğlu, Düzensiz Göçle Mücadele Dairesi Başkanı Ramazan Seçilmiş, İl Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu da katıldı.

Yunan sınırındaki sığınmacıları ziyaret eden BM Temsilcisi Garelli'den Türkiye'ye övgü

Birleşmiş Milletler, Yunanistan, Türkiye, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:34 Kaynak: AA
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