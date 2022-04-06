Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

06.04.2022 12:51
Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisinden 4'ü tutuklandı.

Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede dün yakalanan FETÖ şüphelileri Y.K, O.T, G.B, T.D ve A.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Uzunköprü Adliyesine götürülen şüphelilerden Y.K, O.T, T.D ve A.D, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. G.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Güvenlik güçleri, Yunanistan, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika


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