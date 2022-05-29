Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

29.05.2022 10:29
Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınan FETÖ şüphelileri A.G, Y.Y, B.D. ve R.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüphelilerden A.G, Y.Y. ve B.D, savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüpheli R.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Güvenlik güçleri 3 gün önce Meriç ilçesi yakınlarındaki 1. derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri A.G, Y.Y, B.D. ve R.D'yi yakalayarak gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan'a kaçarken sınırda yakalanan FETÖ şüphelisi 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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