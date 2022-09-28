Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneralin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika
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Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneralin yargılanmasına devam edildi

28.09.2022 11:37
Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneralin yargılanmasına devam edildi

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan eski Milli Savunma Bakanlığı Personel Daire Başkanı emekli tuğgeneral Nuri Cankıymaz'ın, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Cankıymaz ile avukatı katıldı.

Mahkeme Başkanı Muhammed Karaca, sanığın dijital materyallerine ilişkin raporun dava dosyasına geldiğini bildirdi.

Gelen evraka karşı beyanda bulunmak için söz alan Cankıymaz, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştiğine dair tespiti kabul etmediğini söyledi.

Kendisini aradığı belirlenen kişileri tanımadığını öne süren Cankıymaz, 13 ay cezaevinde kaldığını 6 aydır da ev hapsinde olduğunu belirterek, adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti.

Sanık avukatı da müvekkilinin sağlık sorunları yaşadığını hastaneye rahat gidebilmek için "konutu terk etmeme" adli kontrol tedbirinin "haftada bir kez kollukta imza atma" şeklinde değiştirilmesini istedi.

Savcının mütalaasının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarının devamına hükmederek, duruşmayı 21 Aralık'a erteledi.

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanmıştı

FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı çıkarılan Nuri Cankıymaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi, 25 Şubat'ta yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, Edirne sınırında güvenlik güçlerince yakalanmıştı.

İşlemlerin ardından Ankara'ya getirilen Cankıymaz hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından dava açılmıştı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesi, 14 Aralık 2021'deki celsede Cankıymaz'ı tahliye etmiş, başsavcılığın itirazı üzerine sanık ertesi gün tutuklanmıştı.

Cankıymaz, 5 Nisan 2022'deki celsede "konutu terk etmeme" ve "yurt dışına çıkış yasağı" adli kontrol şartlarıyla tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan sınırında yakalanan FETÖ sanığı emekli tuğgeneralin yargılanmasına devam edildi - Son Dakika

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