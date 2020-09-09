Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı - Son Dakika

Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı

Batı Trakya'da, İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 14. yılında İskeçe'de düzenlenen törenle anıldı.

Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı, System.String[]

Batı Trakya'da, İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga, ölümünün 14. yılında İskeçe'de düzenlenen törenle anıldı.

İskeçe Müftülüğünce Müftü Aga'nın İskeçe Aşağımahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosluğunda görevli Muavin Konsolos Subutay Koç, İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, Radikal Sol İttifak Partisi (SYRİZA) İskeçe Milletvekili Burhan Baran, Mustafçova Belediye Başkanı Rıdvan Delihüseyin, azınlık kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, Aga'nın ailesi adına oğlu Mustafa Aga ve soydaşlar katıldı.

Anma töreninde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Müftü Aga'nın yaşamı boyunca verdiği mücadeleyle ilgili konuşmalar yapıldı, dua edildi.

Mehmet Emin Aga kimdir?

Atina yönetiminin, İskeçe'de boşalan müftülük makamını atama yoluyla doldurması üzerine, İskeçe'deki Müslüman Türk halk tarafından Ağustos 1990'da müftü seçilen Aga, Yunan devleti tarafından "resmi makamı gasp" suçlamasıyla aleyhinde açılan çok sayıda davadan yargılandı ve defalarca fanatik Yunan gurupların saldırısına uğradı. Birçok kez hapis cezalarına da mahkum edilen Müftü Aga, Larisa cezaevinde 6 ay kaldı. Mehmet Emin Aga, sağlık nedenleriyle serbest bırakıldıktan sonra ömrünün sonuna kadar müftülük sorununun çözümü için mücadele verdi.

Yunanistan'da, Batı Trakya Müslüman Türk azınlığın dini liderleri, müftüler ve azınlığa ait vakıfların idare heyetleri, devlet tarafından yapılan atama yoluyla belirleniyor. Kendilerinin seçtiği müftülerin görev yapmasını isteyen Türk azınlığın bu uygulamalara karşı olan ciddi itirazları ise Yunan yönetimi tarafından kabul görmüyor.

Batı Trakya, Yunanistan, Müftü, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2020 21:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Kalp krizi geçiren sürücü otomobiliyle karşıdan gelen minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı Cübbeli Ahmet, kız çocuğunu istismar eden sahte şeyh Fatih Nurullah hakkında konuştu Yeni kredi faiz oranları belli oldu! İşte bankaların taşıt, konut ve ihtiyaç kredisi faizleri 24 yaşındaki üniversite öğrencisi, 4'üncü kattaki evinin penceresinden atladı Yunan spiker, Türkiye'nin yerli imkanlarla geliştirdiği silahları öve öve bitiremedi Beşiktaş, Nazım Sangare transferinde sona yaklaştı Mide bulandıran olay! 86 yaşındaki kadına tarlada tecavüz etti Kuruluş Osman 2. sezon tanıtım fragmanı yayınlandı Phil Foden ve Mason Greenwood'un otele kadın getirmek için bir personele para verdiği ortaya çıktı Para koleksiyoncusu, dövizin yükselişine tepkisini doların turşusunu kurarak verdi Araştırmacılar, koronavirüsün uzun süreli 15 belirtisini sıraladı Beşiktaşlı taraftarların "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptığı Mario Mandzukic, Instagram hesabını yoruma kapattı 9 yaşındaki oğlunun gözleri önünde eşini katleden öğretmen, 4. kattan atlayarak intihar etti Stoper transfer etmek isteyen Lazio, Ozan Kabak'ı gündemine aldı Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 17 kuruş indirim geldi
Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı Kilosu 30 bin liradan satılan 'mucize bitki' safranın ekimi başladı         
16:34
MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı MasterChef'te Furkan'ı azarlayıp ağlatan şef Mehmet Yalçınkaya'ya tepki yağdı         
16:26
Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan Maske takmadığı için ceza yiyen vatandaştan "pes" dedirten sözler: Param var cezayı öderim         
16:22
Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi Uzman çavuş, sokak ortasında kafasına ateş ederek yaşamına son verdi         
16:07
Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi Plajda aşka gelen Billur Kalkavan, genç sevgilisiyle sarmaş dolaş pozlar verdi         
16:02
Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı Sahte şeyhin istismarına uğrayan küçük kız çocuğu, yaşadığı dehşeti tüm detaylarıyla anlattı         
15:31
Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı Türkiye'nin ünlü ilan sitesi üzerinden akılalmaz dolandırıcılık! Aldığı kaparonun üzerine yattı         
15:08
Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı Özge Ulusoy'un yıllar önce bir filmde şeytan rolünü oynadığı görüntüler ortaya çıktı         
14:57
İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı İnternetten tanışıp nişanlandığı kişi, üniversiteli Şeyda'nın hayatını kararttı         
14:01
Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı Yaprak Dökümü'nün Ayşe'si Şebnem Ceceli'nin yeni halini görenler tanıyamadı         
13:57
Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler Koronavirüs otomobil sektörünü dize getirdi: İkinci çeyrekte 11 milyar euro kaybettiler         
12:26
Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı Eski Süper Lig futbolcusu, silah kaçakçılığından tutuklandı         
12:22
Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor Haftanın iki günü kırmızı akan kaynak suyunun rivayeti de dikkat çekiyor         
12:17
Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada Başıboş köpekler işe giden genç kadını parçalıyordu! Saldırı anı kamerada         
12:15
Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi Aleyna Çakır'ı öldürdüğü iddia edilen Ümitcan Uygun'un ifadesini duyan acılı aile sinir krizi geçirdi         
11:57
İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı İstanbul metrosunda mide bulandıran olay! Genç kadının fotoğraflarını çeken şahıs yakalandı         
11:56
Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Süper Lig'de 2020/21 sezonunun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu         
11:45
Marmara'daki doğal gaz boru hatlarının 500 metre yakınına gemilerin demirlemesi yasaklandı Marmara'daki doğal gaz boru hatlarının 500 metre yakınına gemilerin demirlemesi yasaklandı         
11:11
Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı Eski futbolcu Selçuk Şahin, havluyla eşinin denizden çıkmasını beklerken kameralara yakalandı         
10:38
Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı Justin Bieber'ın kirli tırnakları görenlerin midesini kaldırdı         
10:27
İnanması güç ama gerçek! İkinci el otomobil fiyatları sıfırdan daha pahalı İnanması güç ama gerçek! İkinci el otomobil fiyatları sıfırdan daha pahalı         
10:18
Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı Zimmet operasyonunda tutuklanan memurun mal varlığı dudak uçuklattı         
10:17
Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerine talimat verildi: Hamle gelirse gereğini yapın Doğu Akdeniz'deki savaş gemilerine talimat verildi: Hamle gelirse gereğini yapın         
10:10
Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım Kerem Bürsin, Hande Erçel'in milyonlarca beğeni alan fotoğrafını kıskandı: Aynısını ben de yapacağım         
09:43
Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek Fenerbahçe Bankalar Birliği ile anlaştı! Harcama limiti 400 milyon TL'ye yükselecek         
09:40
Cinsel istismardan tutuklanan tarikat lideri, savcılıkta anlattıklarını mahkemede inkar etti Cinsel istismardan tutuklanan tarikat lideri, savcılıkta anlattıklarını mahkemede inkar etti         
09:31
Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor Sivas'ta yılda 200 ton kavurma tüketiliyor         
08:45
Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı Burun akıntısı şikayetiyle hastaneye başvuran kadının sinüslerinden 11 kurtçuk çıktı         
08:35
Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi Takside unuttuğu 1 milyon lira değerindeki altını kendisine ulaştıran şoförü boş çevirmedi         
08:15
3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak 3 yaşındaki kızını cep telefonu aracılığıyla gören hemşire anne ağlayarak "kurallara uyun" dedi         
07:57
Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı Salça rezaletinden sonra şimdi de turşuluk biberleri çıplak ayağıyla ezen biri çıktı         
07:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2020 03:57:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunanistan'da İskeçe seçilmiş Müftüsü Mehmet Emin Aga anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei