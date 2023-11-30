Yunanistan'ın devlet televizyonu ERT, akşam haberlerinde Türkiye'nin Trakya bölgesini Yunanistan renklerinde gösteren bir grafik yayınladı. Peş peşe gelen tepkilerden sonra kanal geri adım atarak grafiği düzeltti.
Yunanistan'ın devlet kanalı ERT, skandal provokasyon girişiminde bulundu. ERT 1'in önceki akşam 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesi, Yunanistan renklerinde gösterildi.
Skandala peş peşe tepkiler gelince kanal geri adım atmak zorunda kaldı. Kanalın bugün yayınlanan öğle haberlerinde, arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik gösterildi.
Son Dakika › Uluslararası İlişkiler › Yunanistan'dan skandal provokasyon: Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi - Son Dakika