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Yunanistan'dan skandal provokasyon: Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi - Son Dakika

Yunanistan'dan skandal provokasyon: Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi

Yunan devlet televizyonu ERT, haber bülteninde bir skandala imza attı. ERT, Türkiye'nin Trakya bölgesini Yunanistan renklerinde gösteren bir grafik yayınladı. Televizyon, tepkiler nedeniyle grafiği düzeltmek zorunda kaldı.

Yunanistan\'dan skandal provokasyon: Türkiye\'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi
30.11.2023 - 20:03,  Güncelleme: 20:18
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Yunanistan'ın devlet televizyonu ERT, akşam haberlerinde Türkiye'nin Trakya bölgesini Yunanistan renklerinde gösteren bir grafik yayınladı. Peş peşe gelen tepkilerden sonra kanal geri adım atarak grafiği düzeltti.

TRAKYA BÖLGESİNİ YUNANİSTAN RENKLERİNDE GÖSTERDİLER

Yunanistan'ın devlet kanalı ERT, skandal provokasyon girişiminde bulundu. ERT 1'in önceki akşam 18.00'de yayınlanan haber bülteninde, arka planda Türkiye'deki Trakya bölgesi, Yunanistan renklerinde gösterildi.

Yunanistan'dan skandal provokasyon: Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla servis etti

KANAL GERİ ADIM ATMAK ZORUNDA KALDI

Skandala peş peşe tepkiler gelince kanal geri adım atmak zorunda kaldı. Kanalın bugün yayınlanan öğle haberlerinde, arka planda hatalı grafik yerine sınırların kırmızı renkle belirgin olarak gösterildiği düzeltilmiş grafik gösterildi.

Trakya Bölgesi, Yunanistan, Türkiye, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Uluslararası İlişkiler Yunanistan'dan skandal provokasyon: Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'dan skandal provokasyon: Türkiye'nin Trakya topraklarını Yunan bayrağıyla gösterdi - Son Dakika
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