Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kuzey Makedonya'da mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika
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Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kuzey Makedonya'da mevkidaşıyla görüştü

25.05.2022 23:55

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile bir araya geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Kuzey Makedonya ziyareti kapsamında Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ile bir araya geldi.

İki Bakan başa baş ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Dışişleri Bakanı Osmani, Yunanistan'ın Kuzey Makedonya'nın 4. ekonomik ortağı olduğunu ve iki ülke arsında enerji alanında iyi iş birliği olduğunu söyledi.

Osmani, "Bu, sadece ekonomik kalkınma için bir ön koşul olarak değil, bölgenin gelecekteki güvenlik mimarisinin bir parçası olarak da önemli. Sadece Avrupa'nın değil Balkanların da enerji koşullandırmasına karşı direncini güçlendirme ihtiyacı var. Enerji arz kaynaklarının çeşitlendirilmesine ihtiyaç var. Ülkeler arasında karşılıklı bağlantı ve iş birliğine ihtiyaç var. Bu sadece ekonomi değil, aynı zamanda bir güvenlik meselesi." dedi.

Avrupa entegrasyon sürecinin de kendisi için bir güvenlik meselesi olduğuna işaret eden Osmani, bu süreçte verdiği destek için Yunanistan'a teşekkür etti.

Yunanistan Dişişleri Bakanı Dendias da Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne katılım ön müzakerelerinin hemen başlaması gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin bölgede barış, güvenlik ve istikrarın korunmasında güçlü şekilde çalıştığını dile getiren Dendias, "Bu hedeflere ulaşmak için tek yolun, Batı Balkanlar'ın Avrupa perspektifinin açık ve tam desteklenmesi olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

Kuzey Makedonya ve Yunanistan arasındaki ekonomik ilişkilere de değinen Dendias, iki ülke arasındaki ticaret hacminin, salgın öncesi düzeyine gelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Kuzey Makedonya'da enerji alanında olası yatırımların müjdesini verdi.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kuzey Makedonya'da mevkidaşıyla görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kuzey Makedonya'da mevkidaşıyla görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kuzey Makedonya'da mevkidaşıyla görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kuzey Makedonya'da mevkidaşıyla görüştü
Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kuzey Makedonya'da mevkidaşıyla görüştü

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Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü Çin Dışişleri Bakanı, Pakistanlı Mevkidaşıyla Görüştü
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Yunanistan Dışişleri Bakanı, Kuzey Makedonya'da mevkidaşıyla görüştü - Son Dakika


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