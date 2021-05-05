Yunanistan'ın geri ittiği 39 göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ayvalık açıklarında kaçak göçmenler bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen lastik bottaki 39 göçmeni kurtardı. Karaya çıkarılan göçmenler hakkında yabancılar ve uluslararası koruma kanunu hükümlerine göre işlem yapıldı.

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