Yunanistan'ın geri ittiği 83 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın geri ittiği 83 kaçak göçmen kurtarıldı

MUĞLA'da 83 kaçak göçmen, Bozburun Yarımadası açıklarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından, cep telefonları ve paraları alınarak Türk karasularına itildi.

MUĞLA'da 83 kaçak göçmen, Bozburun Yarımadası açıklarında Yunan Sahil Güvenliği tarafından, cep telefonları ve paraları alınarak Türk karasularına itildi. Göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, Marmaris- Datça arasındaki Bozburun Yarımadası açıklarında, can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin yardım istediği ihbarını aldı. Bölgeye giden ekipler, Yunan Sahil Güvenliği tarafından Türk karasularına itilen göçmenlerle karşılaştı. 23 göçmen, sahil güvenliğe ait bota alınıp, karaya çıkarıldı. AYNI BÖLGEDE İKİNCİ OLAYYaşanan olaydan iki saat sonra, aynı bölgede sürüklenen ahşap tekne içerisinde göçmenlerin bulunduğunu ihbar alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, tekrar harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler ahşap tekne içerisindeki 60 göçmeni kurtardı. Ahşap tekne de yedeklenerek limana çekildi.Her iki olayda kurtarılan toplam 83 göçmen Datça Limanı'na getirildi. AYNI BÖLGEDE İKİNCİ OLAYYaşanan olaydan iki saat sonra, aynı bölgede sürüklenen ahşap tekne içerisinde göçmenlerin bulunduğunu ihbar alan Türk Sahil Güvenlik ekipleri, tekrar harekete geçti. Bölgeye gelen ekipler ahşap tekne içerisindeki 60 göçmeni kurtardı. Ahşap tekne de yedeklenerek limana çekildi.Her iki olayda kurtarılan toplam 83 göçmen Datça Limanı'na getirildi. Göçmenlerin Yunan adalarına çıktıktan sonra, Yunan Sahil Güvenlik ekiplerince cep telefonlarının ve paralarının da alındığı öğrenildi.



Haber Yayın Tarihi: 29.07.2020 10:21

Kaynak: DHA

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