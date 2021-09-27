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Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem

27.09.2021 09:53

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 09.17'deki sarsıntının yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti.

Merkez üssü Girit'in güneyindeki Arvis bölgesi olan depremin tüm adada hissedildiği aktarıldı.

Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi ise söz konusu depremin büyüklüğünü 6,5 olarak duyurdu.

Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem

Girit Adası, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Girit Adası'nda 5,8 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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