Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın yedinci gününde sürdü - Son Dakika
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Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın yedinci gününde sürdü

27.07.2022 11:47
Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın yedinci gününde sürdü

Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki Sofulu beldesinde çıkan ve Dadia Ormanı Milli Parkı'na sıçrayan yangın yedinci gününde de devam etti.

Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki Sofulu beldesinde çıkan ve Dadia Ormanı Milli Parkı'na sıçrayan yangın yedinci gününde de devam etti.

Yunan basınındaki haberlere göre, bölgenin sık orman örtüsü ile kaplı olması ve rüzgarın sık sık yön değiştirmesi yangınla mücadeleyi zorlaştırdı.

Dadia'da yangında zarar gören bölgenin yaklaşık 25 bin dönüm olduğu tahmin ediliyor.

"Büyük ekolojik felaket" değerlendirilmesi yapılan yangınla mücadele, bugün de itfaiye ve askeri birimlerin çabaları ile söndürülmeye çalışılıyor.

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Kaynak: AA

Yunanistan, Sofulu, Meriç, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın yedinci gününde sürdü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Yunanistan'ın Meriç bölgesindeki yangın yedinci gününde sürdü - Son Dakika
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