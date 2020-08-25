Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 68 kaçak göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 68 kaçak göçmen kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 68 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı.

İZMİR'in Seferihisar ve Foça ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 68 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 24 Ağustos saat 13.20 sıralarında Foça ilçesi Aslan Burnu açıklarında can salı içerisinde bir grup kaçak göçmenin Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına itildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu gönderildi. Bölgeye gelen ekipler Türk karasularına bırakılan can salları içerisindeki 30 kaçak göçmeni kurtardı. Öte yandan bugün saat 07.05 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Bölgeye ulaşın Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 kaçak göçmen kurtarıldı. Öte yandan bugün saat 07.05 sıralarında Seferihisar ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine Sahil Güvenlik botu yönlendirildi. Bölgeye ulaşın Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 38 kaçak göçmen kurtarıldı. Toplamda 68 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kıyıya çıkartıldı.



Haber Yayın Tarihi: 25.08.2020 19:57

Kaynak: DHA

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