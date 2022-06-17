Yunanistan Konsolosluğu önünde protesto

Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği üyeleri Yunanistan Başkonsolosluğu önüne gelerek Yunanistan'ın saldırgan tutumunu protesto etti. Eylemde konuşan Başkan Turgay Yazıcı, Avrupa, Amerika, NATO şımarık çocuğuna sahip çıkmazsa, biz kulağını çekmekten çekinmeyiz" dedi.

Beyoğlu Taksim'de Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği üyeleri Yunanistan Başkonsolosluğu önüne gelerek Mora katliamı olmak üzere Türk milletine tarih boyunca yapılan katliamları kınamak için protesto düzenledi. Son zamanlarda Yunanistan'ın saldırgan tutumu, Adalar Denizi'ndeki taşkınlıkları ve Son olarak Türkiye'nin Atina Pire Konsolosluğu'na yapılan saldırıyı da kınayan derneğin Genel Başkanı Turgay Yazıcı, "1821 mora katliamı başta olmak üzere Yunanistan'ın son dönemlerdeki saldırgan tutumuna, adalar denizindeki taşkınlıkları ve son olarak Atina Pire konsolosluğumuza saldırı nedeniyle bugün burada tepkimizi koyup Avrupa'nın şımarık çocuğuna karşı sessiz kalmayacağımızı göstermek istedik" dedi.

"2200 yıllık devlet geleneğine sahip Türk milletini sinir uçlarıyla oynamamalarını tavsiye ediyorum"

Başkan Turgay Yazıcı, "Biz bu Bizans oyunlarına, kışkırtmalara, arkasını sıvazlayanlara güvenerek sahte kabadayılık yapan miçolara alışkın bir milletiz. 5 bin yıllık mazimizde, 2200 yıllık devlet geleneğine sahip Türk milletinin sinir uçlarıyla oynamamalarını tavsiye ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız şakamız yok diyerek son noktayı koydu. Denizlerdeki Misak-ı Millimiz mavi vatanı, kırmızı çizgimiz olmaya devam edecek. Yunanistan'ın rahatsız olması, bizim doğru yolda olduğumuzun en büyük emaresidir. Kudursalar da, ağızlarından salyalar akıtarak saldırsalar da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Türk'ün olan yeniden Türk'e dönecek. Zafere giden yolda kan dökmekten de kanımızın dökülmesinden de çekinmeyiz. Yunanı Gazi Mustafa Kemalin önderliğinde denize döktük, bir kez daha karşı karşıya gelirsek Adriyatiğe kadar süreceğimizden şüpheleri olmasın" şeklinde konuştu.

"Avrupa, Amerika, NATO şımarık çocuğuna sahip çıkmazsa, biz kulağını çekmekten çekinmeyiz"

Yazıcı açıklamalarına şöyle devam etti:

"Ben buradan Yunanistan'a 1897 Sultan Abdulhamid Han dönemini, 1922 yılını iyi özümsemesi telkininde bulunuyorum. Ayrıca, Batı Trakya da bulunan Müslüman Türk Milletinin başına her hangi bir şey gelmesi durumunda sessiz kalmayacağımızı, tarihte kurulan Batı Tarkya Cumhuriyetinin tekrar elzem hale geleceğini ifade etmek istiyorum. Avrupa, Amerika, NATO şımarık çocuğuna sahip çıkmazsa, biz kulağını çekmekten çekinmeyiz. Son olarak TBMM de ve dost ülkelerde Mora katliamın tanınmasını talep ediyoruz" - İSTANBUL