Yunanlılara Bursayı dar eden Canip Efe'nin mezarı yenilendi

Yunan işgali sırasında Bursa'nın Ankara ile olan haberleşmesini sağlayan ve vatanın savunulmasında silah arkadaşlarıyla önemli rol oynayan 'Canip Efe'nin mezarı yenilendi.



Bursa'nın Harmancık ilçesinde Milli Mücadele Dönemi'nde Dağ Yöresinde Yunanlılara karşı Alabardalı Kabakçı Salih Efe, Kıranışıklarlı Sadettin Efe ile birlikte Dağ Müfrezesini kurarak Orhaneli Müretteb Taburu ile birlikte hareket eden, Yunan işgali sırasında Bursa'nın Ankara ile olan haberleşmesini dağ yöresinden sağlayarak yörenin ve vatanın savunulmasında silah arkadaşlarıyla birlikte önemli rol oynayan ve Soyadı Kanunu ile "Kahraman" soyadını alan Akalanlı Canip Efe'nin mezarı Harmancık Kaymakamı Yasin Şahin önderliğinde ilçede faaliyette bulunan şirketlerin ve hayırseverlerin katkılarıyla yenilenerek mezarı başında dualarla anıldı.



Harmancık Kaymakamı Yasin Şahin, "Milli mücadele yıllarında milli birlik ve beraberlik ruhunu canlı tutan ve vatanını amansız bir şekilde savunan Canip Efe'mizin nezdinde diğer tüm Efe'lerimize de şükranlarımızı sunarım" dedi. - BURSA