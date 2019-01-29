Yunus' Ekibinin Motosikleti Devrildi: 2 Polis Yaralı

BURSA'da, tramvay hattı raylarına takılarak devrilen motosikletteki 'Yunus' polisleri Volkan Tokay (32) ve Mustafa Değirmenci (31) yaralandı.

BURSA'da, tramvay hattı raylarına takılarak devrilen motosikletteki 'Yunus' polisleri Volkan Tokay (32) ve Mustafa Değirmenci (31) yaralandı. Kazayı haber alan çok sayıda Yunus ekibi bölgeye geldi.



Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Uluyol Caddesi Bursa Adliye Sarayı yakınında bugün öğle saatlerinde meydana geldi. Devriye görevi yapan Yunus polisi Volkan Tokay yönetimindeki 16 A 4867 plakalı motosiklet, ön tekerinin tramvay hattı raylarına girmesi sonucu devrildi. Kazada, polis memurları Volkan Tokay ve Mustafa Değirmenci yaralandı. Çevredekiler 112 Acil'den yardım isterken, kazayı haber alan çok sayıda Yunus ekibi bölgeye geldi. Tokay ile Değirmenci, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polislerden Volkan Tokay hastanede tedaviye alındı, Mustafa Degirmenci ise ayaktaki müdahalenin ardından taburcu edildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - Bursa

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