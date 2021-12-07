Yunus Emre "Divane Ağaç" İsimli Radyo Tiyatrosuyla Anılacak - Son Dakika

Divane Ağaç (Yunus Emre), ilk kez yarın akşam saat 21.05'te TRT Radyo 1'de.

Radyo yayıncılığının en önemli disiplinlerinden biri olan radyo oyunları TRT ile dinleyiciyle buluşmaya devam ediyor. TRT Radyoları, vefatının 700. yılı sebebiyle 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak ilan edilen Yunus Emre'yi, radyo tiyatrosu ile anıyor.

Türkiye'nin önemli tiyatro yazarlarından Turgay Nar'ın kaleme aldığı "Divane Ağaç" isimli oyun, radyo tiyatrosuna uyarlanarak kayıt altına alındı. Divane Ağaç (Yunus Emre) ilk kez yarın akşam saat 21.05'te TRT Radyo 1'de dinleyiciyle buluşacak.

Deneyimli seslendirme sanatçıları rol aldı

Yüzyıllar ötesinden başlayarak bugüne ses olan bu yolculuk, seçkin sanatçıların sesleriyle mikrofona aktarıldı. Kıvanç Nalça'nın yönettiği oyunda Meral Çetinkaya, Nilgün Kasapbaşoğlu, Erhan Yazıcıoğlu ve Altan Erkekli gibi usta isimlerle Tolga Yeter, Murat Şenol, Ziver Armağan Açıl ve Ali Rıza Kubilay gibi deneyimli seslendirme sanatçıları da rol aldı.

Oyunun müziklerini Özgür Altınok, dramatik sahnelerin enstrümantal altyapısı ise Muhammet İzgi tarafından yapıldı. Prodüksiyon ekibinde yapımcılar Muhammet Emre Buruşuk ve Nevim Yılmaz yer alırken, efektör olarak Ersin Temelli görev aldı.