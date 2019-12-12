Yunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti - Son Dakika

Yunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti

6 saat önce

Yunus Emre Enstitüsü, açtığı bin 131 kursla bir yılda 15 bin 182 kişiye Türkçe öğretti.

Yunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti, System.String[]

Yunus Emre Enstitüsü, açtığı bin 131 kursla bir yılda 15 bin 182 kişiye Türkçe öğretti.


Kurulduğu günden beri birçok ülkedeki 58 kültür merkezi, 23 üniversite ve 194 okulda 170 binin üzerinde kişiye Türkçe öğreten Yunus Emre Enstitüsü, bu yıl birçok projeyi hayata geçirdi. Yunus Emre Enstitüsü Ocak- Aralık döneminde yaklaşık 70 ülkede binin üzerinde etkinlik yaparken, 15 bin 182 yabancı enstitünün bu yıl açtığı bin 131 kurs sayesinde Türkçe konuşmaya başladı. "Türk Filmleri Haftası" ile Türk sinemasını, Türk mutfağı tanıtım etkinlikleriyle Anadolu'nun lezzetlerini tanıtan Yunus Emre Enstitüsü, geleneksel Türk sanatları etkinlikleriyle de yıl boyunca on binlerce insana ulaştı.


Yunus Emre Enstitüsü, kültür merkezlerinin olmadığı ülkelerde de yıl boyunca konserler, sergiler, atölye çalışmaları ve bilimsel toplantılar düzenledi. Okçular Vakfı işbirliğiyle gerçekleştirilen "Kemankeş" projesiyle 20 ülkede binlerce yabancıya Türk okçuluğu eğitimi verilirken, Türkiye'ye dost insan sayısını artırmak isteyen enstitüsü bu yıl hayata geçirdiği "Tercihim Türkçe", "Türkçe Öğretim Portalı", "Yaz Okulları" ve "Kültürel Diplomasi Akademisi" gibi projelerle daha geniş kitlelere ulaştı.


Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş yaptığı açıklamada, 2020 için iddialı hedefler belirlediklerini ifade ederek, Türkiye'yi seven ve Türkçe öğrenmek isteyen kişi sayısını iki katına çıkaracaklarını kaydetti. Ateş, "Bu sene 15 binden fazla kişiye Türkçe öğrettik. Gelecek sene bu rakamın 30 binden fazla olmasını istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sayın bakanlarımız sayesinde dünyadaki tanınırlığımız çok arttı. Biz sadece Cumhurbaşkanımızın bize açtığı yolu takip ediyoruz ve ülkemizin yumuşak gücünü kullanıyoruz" dedi.


Türkiye algısının her geçen gün güçlenmeye başladığını aktaran Ateş, "Kültürel faaliyetlerimizin ivme kazanmasıyla birlikte 2020'nin Yunus Emre yılı olacağına inanıyoruz. Yıl boyunca Amerika'dan Afrika'ya kadar 10'un üzerinde yeni kültür merkezi açmayı hedefliyoruz. Bu çalışmalarla dilimiz ve kültürümüzü dünyanın dört bir tarafına tanıtmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ANKARA

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 04:28 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı
Bulgaristan Başbakanı Borisov: Türkiye'ye yönelik yaptırım uygulanmasını desteklemiyoruz Türkiye-Libya anlaşması İngilizleri rahatsız etti: Hoş karşılanmayacak Son dakika: ABD Senatosu'nun sözde "Ermeni soykırımı" tasarısını kabul etmesine Türkiye'den ilk tepki: Türk-Amerikan ilişkilerine zarar veriyor

Son Dakika Haberleri
23:10 PKK'dan kurtarılan Cafer'den, dağdan kaçmak isteyenlere mesaj - Son Dakika
23:10 Cezayir'de cumhurbaşkanlığı seçimi oy verme işlemi tamamlandı - Son Dakika
23:06 ABD'den ikinci orta menzilli füze denemesi - Son Dakika
23:06 Afrikalı siyasetçi ve aktivistlerden Macron'un sözlerine tepki - Son Dakika
23:05 Türk derbisi Anadolu Efes'in - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yunus Emre Enstitüsü bir yılda 15 bin yabancıya Türkçe öğretti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]