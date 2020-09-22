Yunus Murat Ceylan, Adanaspor'la ilk antrenmanına çıktı

Adanaspor Teknik Direktörü Yunus Murat Ceylan, takımın başında ilk antrenmanına çıkarak hafta sonu oynayacağı Keçiörengücü maçı hazırlıklarını sürdürdü.

Adanaspor Osman Yereşen Tesislerin yapılan antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Yunus Murat Ceylan, takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. Düz koşu ile başlayan antrenman ısınma hareketiyle devam ederken son olarak top kapma, pas çalışması ve Keçiörengücü maçının taktiksel çalışmasıyla son buldu. - ADANA