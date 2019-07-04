Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de Wushu - Kung Fu kursuna yoğun ilgi
Son Dakika Spor Haber

Yunusemre'de Wushu - Kung Fu kursuna yoğun ilgi

14 dakika önce

Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla düzenlenen yaz spor okulları kapsamında Wushu-Kung Fu kursu başladı.

Yunusemre'de Wushu - Kung Fu kursuna yoğun ilgi, System.String[]
Yunusemre Belediyesi ve Yunusemre Belediyespor'un katkılarıyla düzenlenen yaz spor okulları kapsamında Wushu-Kung Fu kursu başladı. Hafta içi 5 gün süren kurslar kapsamında çocuklar hem Wushu-Kung Fu öğreniyor hem de yaz aylarını spor yaparak değerlendirmiş oluyor.

Yaz aylarında çocukların vakitlerini spor yaparak geçirmelerini sağlayan Yunusemre Belediyesi, yaz okulları kursları başladı. 2000 - 2012 doğumlu sporculara yönelik 19 Mayıs Stadyumu yanındaki Gediz Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kurslar kapsamında çocuklar hem Wushu - Kung Fu öğreniyor hem de vakitlerini güzel değerlendiriyor. Kursa olan ilginin memnuniyet verici olduğunu dile getiren Wushu - Kung Fu Hocası Yusuf Çetinkaya, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Wushu-Kung Fu güzel bir Uzak Doğu sporu. Ailelerden ve öğrencilerimizden çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Antrenmanlarımızı hafta içi 5 gün yapıyoruz. Çocuklarımızın spora yönlendirilmesinde büyük emeği olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi ve Yunusemre Belediyespor Başkanımız Arif Alkan'a ve ekibine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

5 yıldır Uzak Doğu sporlarıyla ilgilendiğini dile getiren sporculardan Şevval Battal ise, "13 yaşındayım. Wushu - Kung Fu sporunu çok seviyorum. 5 yıldır bu sporu yapıyorum. Bu sporu yapmaktan mutluyum, herkesin sporla ilgilenmesi gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

Muhammed Ali Çetinkaya da duygularını şu sözlerle aktardı: "6 yıldır bu sporu yapıyorum. Wushu yaparken kendimi rahat hissediyor, kendimi kolaylıkla savunabiliyorum. Herkese bu sporu yapmaya davet ediyorum." - MANİSA
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 01:15 Kaynak: İHA
Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Barış Telli, ilkokulda kendisine protez bacak yaptıran Derya Bakır ile 20 yıl sonra buluştu Dorukhan Toköz gönlünü Survivor yarışmacısı Dimitra'ya kaptırdı mı? "Şili'ye gol atıp eleyen kişiye öpücük vereceğim" diyen Stephanie Cayo'dan maç sonu tweet! Kolarov'dan Roma'ya rest: Fenerbahçe'ye gitmek istiyorum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 13:30:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yunusemre'de Wushu - Kung Fu kursuna yoğun ilgi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]