Son Dakika Haberleri: Yunusemreli Judocular Kütahya'da Madalyaları Topladı

Yunusemreli Judocular Kütahya'da Madalyaları Topladı

1 saat önce

Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, Kütahya'da düzenlenen İllerarası Minikler Judo Turnuvasında madalyaları topladı.

Yunusemreli Judocular Kütahya'da Madalyaları Topladı, System.String[]
Yunusemre Belediyespor Judo Takımı, Kütahya'da düzenlenen İllerarası Minikler Judo Turnuvasında madalyaları topladı.

Kütahya'da gerçekleştirilen İllerarası Minikler Judo Turnuvasına Yunusemre Belediyesporlu judocular damga vurdu. 10 ilden 220 sporcunun katıldığı turnuvada takımı sporcuları 6 birincilik, 3 ikincilik, 3 üçüncülük elde ederek büyük bir başarıya imza attı. Takımda 28 kg'de Sude Gündoğan 3., 32 kg'de Merve Kaya 1., 32 kg'de Naz Korkmaz 2., 36 kg'de Ceylin Dalkara 3., 40 kg'de Fulya Ergen 1., 44 kg'de Hacer Baş 1., 48 kg'de Nida Şevik 1., 48 kg'de Mihrisu Saylak 2., 35 kg'de Buğra Filiz 1.35 kg'de Levent Yelkenci 3., +55 kg'de Emirhan Çağlar 1. +55 kg'de Kayra Pektaş 2. oldu. Yunusemre Belediyespor Başkanı Arif Alkan'da judocuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:27 Kaynak: İHA

Yunusemre, Kütahya, Spor
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