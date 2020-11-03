Yunusemreli tekvandocular yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor - Son Dakika

Yunusemreli tekvandocular yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor

03.11.2020 14:13
Yunusemreli tekvandocular yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor, System.String[]

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları tüm hijyenik kurallara dikkat ederek antrenmanlarını sürdürürken; sezonun açılmasını da sabırsızlıkla bekliyor.

Yunusemre Belediyespor tekvando sporcuları tüm hijyenik kurallara dikkat ederek antrenmanlarını sürdürürken; sezonun açılmasını da sabırsızlıkla bekliyor.

Yunusemre Belediyespor tekvando takımı sporcuları yeni sezona sıkı bir şekilde hazırlanıyor. Gediz Spor Salonunda antrenörleri gözetiminde 5 gün, 10'ar kişilik gruplar halinde çalışan sporcular korona virüs pandemisi dolayısıyla açıklanan tüm kurallara da uyuyor. Güzel bir hazırlık dönemi geçirdiklerini belirten Yunusemre Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü Zekai Demir konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Salonların açılmasına çok sevindik. Sporcularımız kurallara uygun olarak azimle çalışmalarına devam ediyor. Sporcularımızı gruplar halinde salonda çalışmalara alıyoruz. Yapılacak olan ilk şampiyonada Yunusemre Belediyespor'u en iyi şekilde temsil edeceğiz. Hedefimiz Türkiye şampiyonalarında dereceler yapmak, milli takıma sporcular kazandırmak ve uluslararası arenada kulübümüz, ilimiz ve ülkemizin ismini duyurmak. Tüm bu çalışmalarımızda bizlere destek veren başta Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi olmak üzere Yunusemre Belediyespor Kulübü Başkanımız Arif Alkan'a ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk'e çok teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. - MANİSA

Yunusemreli tekvandocular yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor
Yunusemreli tekvandocular yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor
Yunusemreli tekvandocular yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor

Yunusemre, Gediz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Yunusemreli tekvandocular yeni sezonu sabırsızlıkla bekliyor - Son Dakika Spor


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