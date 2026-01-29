Samsun'un Yakakent ilçesi açıklarında denizde balıkçıların teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Yakakent ilçesi açıklarında Karadeniz'de avlanan balıkçılar, bir yunus sürüsünün teknelerine eşlik ettiğini gördü.
Zaman zaman su yüzeyine çıkan, teknenin önünde giden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika › Güncel › Yunuslar Balıkçı Teknesine Eşlik Etti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?