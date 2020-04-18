Yurda giren TIR şoföründe koronavirüs çıktı, 5 kişi karantinaya alındı - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, yurt dışından gelen TIR şoförü M.B.'nin koronovirüs testi pozitif çıktı. M.B. hastanede tedaviye alınırken, etkileşimde olduğu belirlenen 5 kişi de karantinaya alındı.

Hollanda'ya mal götüren TIR şoförü M.B., 5 gün önce işini bitirerek yurda giriş yaptı. Memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesine gelen M.B., hastalık belirtisi gösterince kardeşi ile birlikte hastaneye gitti. Burada yapılan koronavirüs testi pozitif çıkan M.B., tedaviye alındı. Doktorların araştırması sonucu M.B. ile temas kurduğu belirlenen kardeşi ile birlikte toplam 5 kişi yaşadıkları Altınüzüm Mahallesi'ndeki evlerinde karantinaya alındı. Jandarma tarafından evin çevresine güvenlik şeridi çekildi.