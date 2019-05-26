Yurdagül: "Mağdurun gözyaşını dindiren adalet sistemi herkesin ortak hedefi"

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ülke için tehdit oluşturan, bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vicdanları yaralamayan ve mağdurun gözyaşını dindirerek yüreğini soğutan bir adalet...

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, ülke için tehdit oluşturan, bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü belirterek, vicdanları yaralamayan ve mağdurun gözyaşını dindirerek yüreğini soğutan bir adalet sisteminin herkesin ortak hedefi olduğunu söyledi.



Adana Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı işbirliğiyle, yargı hizmetlerinde şeffaflığın ve hesap verilebilirliğin sağlanması, adalet hizmetlerinin işleyişinin ve performansının denetlenmesi, yürütülen çalışmaların kolayca anlaşılabilir ve açık bir şekilde sunulması amacıyla '2018 Yılı Adana Adliyesi Faaliyet Raporu' hazırlandı.



Adana Adliyesinin resmi internet sitesi "adana.adalet.gov.tr" adresinde yayımlanarak kamuoyuna sunulan raporda adliyenin fiziki yapısı, mahkeme sayıları, Cumhuriyet Başsavcılığına bağlı birimler, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü, teknolojik kaynaklar ile personel dağılımı ve sayıları yer aldı. Raporun 'Faaliyete İlişkin Bilgiler' kısmında da mali bilgiler ile Cumhuriyet Başsavcılığı ve mahkemelere ilişkin soruşturma ve dava dosyalarıyla ilgili bilgiler verildi. Sosyal ve kültürel etkinlikler ile soruşturmalara yönelik çalışmalara ilişkin gazete haber kupürlerinin de bulunduğu raporda, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül ile Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Ali Çolak'ın da görüşlerine de yer verildi.



"Soruşturmalar kararlılıkla sürüyor"



Geçen yıl yapılan çalışmalar ve yapımı devam eden yeni adliye binası hakkında bilgi veren Başsavcı Yurdagül, yeni mağduriyetler doğurmamak hedefi doğrultusunda FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile ve ülkemiz için tehdit oluşturan bölücü ve dini istismar eden terör örgütlerine yönelik yürütülen soruşturmaların 2018 yılı içinde de kararlılıkla sürdürüldüğünü söyledi. Yurdagül, "Her türlü hizmetin en kalitelisine layık olan aziz milletimizin adalet hizmetlerine hızlı ve kolay erişiminin sağlanması, etkili yargısal süreçlerden sonra vicdanları yaralamayan, adalet duygusunu tatmin eden, mağdurun gözyaşını dindirerek yüreğini soğutan, suç işleyenin müstahak olduğu cezaya muhatap olduğu, geciken adaletin adalet olmadığı inancıyla süreçlerin makul sürede tamamlandığı bir adalet hizmeti hepimizin ortak hedefi ve beklentisidir" diye konuştu.



Mahkemelerin iş durumları ve işlemlerine yönelik bilgiler paylaşan Adalet Komisyonu Başkanı Mehmet Çolak da, Adana Adliyesi'nin yargı çevresindeki nüfus yoğunluğu, sosyal ilişkilerin karmaşıklığı, ticari faaliyetlerin çeşitliliği nedeniyle hukuki uyuşmazlıkların da yoğun yaşandığı bir ortamda bulunduğunu belirterek, bu nedenle adliyeye gelen dosya sayılarında sürekli olarak artış izlenmekte olduğunu söyledi. Çolak, "Raporumuzda belirtilen işlemlerin hızlı, güvenilir, şeffaf ve tarafsız gerçekleşmesi noktasında emeği geçen değerli meslektaşlarım hakim ve Cumhuriyet savcılarımız ile tüm yardımcı personele teşekkür ederim" dedi. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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