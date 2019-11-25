Son Dakika Haberleri: Yüreğir'de tam günlü kreş açıldı
Son Dakika Güncel Yüreğir'de tam günlü kreş açıldı - Son Dakika

Yüreğir'de tam günlü kreş açıldı

6 saat önce

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Atakent Mahallesi'nde açılan 80 öğrenci kapasiteli kreşe kayıtların devam ettiğini söyledi.

Yüreğir'de tam günlü kreş açıldı, System.String[]

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Atakent Mahallesi'nde açılan 80 öğrenci kapasiteli kreşe kayıtların devam ettiğini söyledi.


Çalışan ailelerin de büyük ihtiyaç duyduğu tüm günlü kreşi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Kocaispir "0-6 yaş arasını kapsayan erken çocukluk dönemi, gelişimin en hızlı olduğu dönemdir. Bu nedenle okul öncesi eğitim, çocuklarımız için hayati öneme sahiptir. Çocuklarımız fiziksel, zihinsel, sosyal, duygusal olmak üzere gelişimini 4 farklı alanda sürdürürler. Hizmete açtığımız kreşimizde çocuklarımızın oyun saatleri, uyku saatleri, yemek saatleri ve eğitimleri düzenli olarak veriliyor. Atakent Mahallesi'nde hizmete açtığımız kreşimizde öğrenci kayıtlarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.


Atakent Mahallesinde yeni hizmete açılan kreşin tam gün olarak hizmet verdiğini belirten Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, "Hizmete açtığımız kreşimizde çocuklarımıza 2 öğün kahvaltı ve öğle yemeği veriyoruz. Kreşimizde eğitim sınıfları, oyun alanı ve uyku odaları da mevcut. Buraya gelen çocuklarımız hem oyun oynuyorlar, hem de temel eğitim alıyorlar. En önemlisi ise çalışan ailelerimiz güvenli bir şekilde çocuklarını buraya bırakabiliyorlar. Yüreğir'e yeni kreşler açmak için çalışmalarımız sürüyor." dedi.


Başkan Kocaispir kültür evlerinin tamamında kursa gelen ailelerin ve vatandaşların da faydalandığı yarım günlü kreş hizmetlerinin de devam ettiğini söyledi. - ADANA

Fatih Mehmet Kocaispir, Atakent Mahallesi, Atakent, Yüreğir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 01:38 Kaynak: İHA
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