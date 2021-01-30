Yurt dışı gündeliklerde her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutar esas alınacak - Son Dakika

Yurt dışı gündeliklerde her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutar esas alınacak

30.01.2021 12:05
Yurt dışı gündeliklerde her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutar esas alınacak, System.String[]

Yurt dışına veya yurt dışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklere ilişkin esaslar belirlendi.

Yurt dışına veya yurt dışında iken başka bir yere, sürekli veya geçici bir görevle ya da tedavi amacıyla gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklere ilişkin esaslar belirlendi.

Yurt Dışı Gündeliklerine Dair Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Ocak 2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren karara göre, birden fazla ülkeyi kapsayacak yurt dışı geçici görev yolculuk ve ikametlerde, her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutarı esas alınacak.

Harcırah için avans verilecek ise, avansın Türk lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans tutarının tahakkuk tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca (TCMB) ilan edilen efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunacak. Avans ilgiliye Türk lirası cinsinden ödenecek.

Harcırah için avans verilmemişse yurt dışı gündeliklerinin Türk lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik tutarının beyanname düzenleme tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca ilan edilen döviz satış kuruyla çarpılmasıyla belirlenecek.

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilecek.

Kurumlar, hizmetin özellikleri, mevcut ödenek tutarı, yabancı devlet, uluslararası kuruluş, resmi veya özel diğer kurum ve kuruluşlar tarafından ödeme yapılması, görev yerinde ücretsiz veya düşük ücretli yatacak yer temin edilmesi, yemek ihtiyaçlarının kısmen veya tamamen karşılanması gibi hususları dikkate almak suretiyle, belirlenen tutarlardan daha aşağı tutarda gündelik ödeyebilecek.

Yurt dışına veya sürekli görevle yurt dışında iken başka ülkelere geçici görevle gönderilenlere, Türkiye'den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında, seyahat ve ikamet süresinin ilk 10 günü için ödenecek gündelikler, belirlenen tutarların yüzde 50 artırılmasıyla belirlenecek.

Karar, " Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne Yapılacak Yolculuklarda Verilecek Gündeliklere Dair Karar" hükümleri uygulananlara, staj ve öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç), Bakanlıklararası Ortak Kültür Komisyonu kararıyla yurt dışına gönderilenlere (gidiş ve dönüş yol gündelikleri hariç), 15 Ocak 2010'dan sonra yurt dışına tedavi amacı ile gönderilen ve tedavileri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılananlara uygulanmayacak.

Kararın ekinde, yurt dışına gönderilenlerin, gidiş ve dönüşleri ile tedavi ve geçici görevlendirme sürelerinde verilecek gündeliklerin yabancı para cinsinden tutarları yer aldı. Söz konusu tutarlar, her bir ülke için o ülkenin para birimine göre ayrı ayrı belirlendi. ???????

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Gazete, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Yurt dışı gündeliklerde her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutar esas alınacak - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Dağlık Karabağ'daki Türk-Rus Ortak Merkezi faaliyete başladı! İşte ilk görüntüler Eski eşinin oğluyla aşk yaşamaya başlayan fenomen, bebek sevinci yaşıyor Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin Valilik'ten açıklama: 5 kişi gözaltına alındı, 2 kişi hala aranıyor Gözü dönmüş koca, "Beni aldatıyorsun" dediği karısını genital bölgesine demir çubuk sokarak öldürdü Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi İlhan: Mutant virüs Türkiye içerisinde yayılımda, İstanbul veya Ankara'da da görülme ihtimali söz konusu olabilir Evinin kapısını açınca hırsızla göz göze geldi, hayatının şokunu yaşadı Kompresör ile hava verilen traktör lastiği bomba gibi patladı! O anlar kamerada Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine "Abla" demesiyle yaşadı
Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı Eski Beşiktaşlı Ahmet Hassan: Mohamed, Galatasaray'a giderek doğru tercih yaptı         
13:24
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! Kılıçdaroğlu bu rakamları görmesin         
12:17
Ramo'da kanlı düğün! Başrol oyuncusu vuruldu, herkes aynı soruyu soruyor Ramo'da kanlı düğün! Başrol oyuncusu vuruldu, herkes aynı soruyu soruyor         
11:47
Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor Duyarlı esnaf, dükkanının önüne astığı yazıyla sigara ve alkolün zararlarına dikkat çekiyor         
11:36
Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü Yasak aşk faciayla noktalandı! Kadın camdan atladı, enişte sokak ortasında öldürüldü         
11:18
Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı         
10:46
Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak         
10:43
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltildi Özel İletişim Vergisi yüzde 7,5'ten yüzde 10'a yükseltildi         
09:21
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi         
07:09
Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı         
04:23
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 13:40:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışı gündeliklerde her ülkedeki kalış süresi için o ülkeye ilişkin gündelik tutar esas alınacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei