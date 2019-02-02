Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 4 Deaş'lı Terörist Yakalandı
32 dakika önce
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandıŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince Şanlıurfa/Akçakale bölgesinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı
ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri
hudut birliklerince Şanlıurfa/ Akçakale
bölgesinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:33 Kaynak: İHA
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