Son Dakika Haberleri: Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 4 Deaş'lı Terörist Yakalandı

Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 4 Deaş'lı Terörist Yakalandı

32 dakika önce

Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandıŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince Şanlıurfa/Akçakale bölgesinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

Yurt dışına kaçmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı

ŞANLIURFA - Türk Silahlı Kuvvetleri hudut birliklerince Şanlıurfa/ Akçakale bölgesinden yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 DEAŞ'lı terörist yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:33 Kaynak: İHA

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