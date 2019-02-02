Yurt Dışına Kaçmaya Çalışan 4 Deaş'lı Yakalandı
56 dakika önce
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terör örgütü DEAŞ mensubunu yakaladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK
) bağlı hudut birlikleri, yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmaya çalışan 4 terör örgütü DEAŞ mensubunu yakaladı.
TSK hudut karakolu unsurlarınca dün Şanlıurfa
'nın Akçakale
ilçesindeki sınır hattında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 4 şüpheli tespit edildi.
Hudut birliğince yakalanarak jandarmaya teslim edilen şüphelilerin, terör soruşturmaları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Feride Samur ile Ö.S, A.A. ve M.G. olduğu belirlendi.
Feride Samur'un kırmızı bültenle arandığı da tespit edilirken şüpheliler gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 10:12 Kaynak: AA
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