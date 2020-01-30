Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün çıktı - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.



KOM şube ekipleri tarafından Lapseki ilçesinde yurt dışından Türkiye'ye geldiği tespit edilen şüpheli 2 araçta yapılan aramalarda 900 paket gümrük kaçağı sigara, 120 paket gümrük kaçağı bira, 67 adet gümrük kaçağı viski, 45 adet gümrük kaçağı rakı, 25 adet gümrük kaçağı votka, 10 adet gümrük kaçağı şarap, 1 adet gümrük kaçağı likör, 18 kilogram gümrük kaçağı kahve, 19 adet gümrük kaçağı motorcu eldiveni, 19 adet gümrük kaçağı motorcu eldiveni, 14 adet gümrük kaçağı motorcu pantolonu, 10 adet gümrük kaçağı motorcu botu ve 5 adet gümrük kaçağı motorcu montu ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu şüpheliler T.Ö. ve F.F.M. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE