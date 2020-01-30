Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün çıktı - Son Dakika

Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün çıktı

22 dakika önce

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.

Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün çıktı, System.String[]

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri tarafından 2 araçta yapılan aramalarda çok sayıda gümrük kaçağı ürün ele geçirildi.


KOM şube ekipleri tarafından Lapseki ilçesinde yurt dışından Türkiye'ye geldiği tespit edilen şüpheli 2 araçta yapılan aramalarda 900 paket gümrük kaçağı sigara, 120 paket gümrük kaçağı bira, 67 adet gümrük kaçağı viski, 45 adet gümrük kaçağı rakı, 25 adet gümrük kaçağı votka, 10 adet gümrük kaçağı şarap, 1 adet gümrük kaçağı likör, 18 kilogram gümrük kaçağı kahve, 19 adet gümrük kaçağı motorcu eldiveni, 19 adet gümrük kaçağı motorcu eldiveni, 14 adet gümrük kaçağı motorcu pantolonu, 10 adet gümrük kaçağı motorcu botu ve 5 adet gümrük kaçağı motorcu montu ele geçirildi. Yapılan operasyon sonucu şüpheliler T.Ö. ve F.F.M. ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Çanakkale, Lapseki, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

İzmir'de son yılların en büyük cinsel içerikli kaçak ürün operasyonu gerçekleştirildi
Yolcu otobüsünde can pazarı! Kapılar açılmadı, esnaf ve vatandaşlar camları kırdı Sahilde kuyruğu kesilmiş halde bulunan ölü yunus balığı görenleri hayrete düşürdü TEM'de feci kaza! Direğe çarpan otomobil iki parçaya ayrıldı, sürücü can verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 12:49:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yurt dışından Çanakkale'ye gelen 2 araçtan çok sayıda gümrük kaçağı ürün çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]