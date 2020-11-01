- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı - Son Dakika

- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

01.11.2020 20:07

- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı Suudi Arabistan, umre için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin vermesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı.

- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

MEKKE - Suudi Arabistan, umre için yurt dışından ziyaretçilerin yeniden gelmesine izin vermesinin ardından Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı.

Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini kademeli olarak başlatmasının ardından yurt dışından ilk umre ziyaretçileri Suudi Arabistan'a ulaştı. Endonezya ve Pakistan'dan gelen ilk umre grubu Cidde kentindeki Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı'na geldi.

Umreciler, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı Muhammed Salih bin Tahir Benten ve Kral Abdülaziz Uluslararası Havalimanı Müdürü Issam Nour tarafından karşılandı. Hac Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, korona virüs önlemleri kapsamında yurt dışından gelen umrecilerin uygun otellerde 3 gün sürecek tıbbi izolasyon altında kalacakları ve ardından umre ibadetini yapacakları belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan, korona virüs önlemleri kapsamında yaklaşık 7 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'de kademeli olarak başlatmış, yurt dışından gelen yabancı ziyaretçilerin ise 1 Kasım'dan itibaren umre ziyareti yapabileceğini belirtmişti. Suudi Arabistan, korona virüs nedeniyle hac ibadeti için de yurt içinden sınırlı sayıda kişinin katılımına izin vermişti.

- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı
- Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı

Suudi Arabistan, Endonezya, Pakistan, Umre, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Yurt dışından gelen ilk umre grubu Suudi Arabistan'a ulaştı - Son Dakika


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