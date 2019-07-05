Yurt içi ve yurt dışında "En güzel balayı rotalar"

Balayını büyülü bir masala çevirmek isteyen çiftlere dünyanın kapılarını açarak farklı coğrafyalardan farklı alternatifler sunuyor. Yeni evli çiftler, Adriyatik'in, Hint Okyanusu'nun, Güney Avrupa'nın ve elbette Türkiye'nin eşsiz coğrafyasında tam manasıyla aşka gelecek.

TROPİKAL BİR RÜYA: MAURİTİUS

Hint Okyanusu'nda bulunan ve Seyşeller'e komşu olan Mauritius Adası, deniz sevenler için biçilmiş kaftan. Denizin maviliği, upuzun kumsalları, tropik meyveleri ile ideal bir balayı adresi.

Mauritius'da hem tropikal bir gezintiye çıkabilir hem de farklı kültürlerin şaşırtıcı uyumuna tanık olabilirsiniz. Ayrıca 60 güne kadar olan Mauritius ziyaretlerinizde vizeye ihtiyacınız yok.

MAKEDONYA'NIN İNCİSİ: OHRİD

Makedonya'nın incisi Ohrid, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alıyor. Avrupa'nın en eski ve en derin krater gölüne sahip olan Ohrid'de, Kaneo Plajı uçurumunda yer alan Sveti Jovan Kaneo Kilisesi'ni, Samuel Kalesi'ni, Ohrid Antik Tiyatrosu'nu gezebileceğiniz gibi şehrin şirin sokaklarında romantik gezintilere çıkabilir, gölde yüzmenin keyfini yaşayabilirsiniz.

ADRİYATİK'İN BÜYÜLÜ ROTASI: BUDVA

Denizin keyfini çıkartmak isteyenler için bir tarafı alabildiğine Adriyatik, eski şehir büyüsünü yaşamak isteyenler için bir tarafı Ortaçağ, eğlence arayanlar için ise sayısız alternatif mevcut. Budva özellikle plaj sevenler için çok doğru bir adres. Dünyanın en romantik balayı otellerinden biri kabul edilen Sveti Stefan Budva'da yer alıyor. Bu otelde konaklamasanız bile plajında denize girebilirsiniz. Budva'da özellikle kale içinde İtalyan mutfağı hâkim. Burada çeşit çeşit pizza deneyebilir, kendinizi İtalya'daymış gibi hissedebilirsiniz.

GÜZELLİKTE SINIR TANIMIYOR: PORTO

Portekiz'in Lizbon'dan sonra ikinci büyük şehri olan Porto, turistik ve tarihî noktalarıyla iddialı bir lokasyon. Douro Nehri'nin Atlantik Okyanusu'na döküldüğü alan üzerinde kurulan Porto, en özel anlarınızda sizlere eşlik edecek ve unutulmaz bir zaman geçirmenizi sağlayacak.

HEM ROMANTİK HEM EĞLENCELİ: RODOS

İnsanların sıcakkanlılığı, eski şehir merkezinin güzelliği, sahilleri, beyaz şehir Lindos'u, her şeyiyle oldukça güzel olan bir adada hem romantik hem de eğlence dolu bir balayı geçirmek mümkün. Gündüzleri sahilleri keşfedebilir, her akşam farklı mekânlarda eğlencenin ve ada lezzetlerinin tadına varabilirsiniz.

MAVİLİKLERE YOLCULUK: ADRASAN

Gelelim Türkiye'ye... Antalya'nın sakinliği ve huzuru ile ünlü beldesi Adrasan, dünyanın en ünlü trekking rotalarından Likya Yolu'nun bir ucu. Akdeniz'in doğal güzellikleri ile çevrili plajı, kafa dinlemelik ortamı ile sırt çantalı gezginlere uygun bir balayı rotası. Burada tekne turu yapabilir, Gelidonya Feneri yolundaki Korsan ve Papaz koylarında yüzebilir, kristal gibi ışıldayan camgöbeği denizi ile Suluada'yı görebilirsiniz.

TARİH VE DENİZ BİR ARADA: DALYAN

El değmemiş doğası, tertemiz havası ve dünyaca ünlü İztuzu Plajı ile Dalyan baş döndüren bir yer. Sandallarla sazlıklar arasından İztuzu'na varmak sizi romantizmin doruklarına taşıyacak. Dalyan'da Kaunos Antik Kenti'nde tarihe tanıklık edebilir, Dalaman Çayı'nda rafting yapabilirsiniz. Dalyan'a gelmişken 30 dakika uzaklıktaki Köyceğiz'e de uğrayabilirsiniz.