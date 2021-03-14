Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güney ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, yarın akşam saatlerinden itibaren İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya çevrelerinin, gece saatlerinden sonra Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Adana, Osmaniye çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın güney ve batısı ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma riski bulunuyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun güneyinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 16

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu 15

İzmir: Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 18

Adana: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra güney kesimleri yerel sağanak yağışlı 21

Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yerel sağanak yağışlı 17

Samsun: Parçalı bulutlu 14

Trabzon: Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 3

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 16 - İSTANBUL