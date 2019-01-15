Son Dakika Haberleri: Yurtta Kalan Liseliler Kar Tatilinde Minik Öğrenciler İçin Atkı Ördü

Yurtta Kalan Liseliler Kar Tatilinde Minik Öğrenciler İçin Atkı Ördü

35 dakika önce

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yurtta kalan liseli kız öğrenciler, kar tatilinde minik öğrenciler için atkı ördü.

Yurtta Kalan Liseliler Kar Tatilinde Minik Öğrenciler İçin Atkı Ördü, System.String[]
Adıyaman'ın Sincik ilçesinde yurtta kalan liseli kız öğrenciler, kar tatilinde minik öğrenciler için atkı ördü.

Adıyaman'da Sincik ilçesinde bulunan Çok Programlı Anadolu Lisesi yurdunda kalan kız öğrenciler, kar tatilinde evlerine gitmeyerek ders dışında kalan zamanlarını minik öğrenciler için atkı örerek geçirdi.

Bir günde 79 atkı ördüler

İlçede yaklaşık bir aydır yağmaya devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir süreliğine ara verildi. Yurtta kalan kız öğrenciler de kar tatilinde eve gitmeyerek, öğretmenlerinin de desteğiyle köy okullarında okuyan ana sınıfı ve ilkokul öğrencileri için atkı ördü. Alancık Okulu öğretmenleri Semiha Boğda ile Selma Erdoğan tarafından başlatılan ve öğrenciler arasında büyük ilgi gören çalışmayla bir gün içerisinde 79 tane atkı örüldü. Atkıların iplikleri ile örgü şişlerinin ise Halk Eğitim Müdürlüğünden temin edildiği öğrenildi. Öğrenciler tarafından örülen atkıların okullara dağıtılmak üzere Halk Eğitim Merkezine teslim edildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 03:56 Kaynak: İHA

Anadolu Lisesi, Sincik, Adıyaman, Güncel
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