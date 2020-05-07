Yurtta karantinada bulunan 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi - Son Dakika

Yurtta karantinada bulunan 3 yaşındaki çocuğa doğum günü sürprizi

Katar'dan ailesiyle birlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildiği Çankırı'da gözlem altında tutulan 3 yaşındaki çocuğa, doğum günü sürprizi yapıldı.

Katar'dan ailesiyle birlikte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında getirildiği Çankırı'da gözlem altında tutulan 3 yaşındaki çocuğa, doğum günü sürprizi yapıldı. Katar'dan getirilen 162 Türk vatandaşının Çankırı'da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Sabiha Anne Öğrenci Yurdu'nda karantina süreçleri devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ile AFAD görevlileri, gözlem altındaki Mustafa ve Yeliz Pak çiftinin 3 yaşındaki kızları Elif Naz'ın doğum günü nedeniyle sürpriz hazırladı. Elif Naz'ın odasının kapısına yaş pastayla gelen görevliler, çocuğa mutlu yıllar diledi. Pastanın üzerindeki mumları babasıyla üfleyerek söndüren Elif Naz, büyük sevinç yaşadı. Elif Naz'ın ailesi de duyarlı davranışları nedeniyle görevlilere teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum

Ev hallerini yayınlayan Fahriye Evcen'in fotoğraflarına beğeni yağdı

Ünlü sunucunun koronavirüs olduktan sonraki değişimi takipçilerini üzdü

Savcılık, Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisi hakkında kararını verdi

Yağmur Aşık'tan çocuğunun kadın okul müdürüne tehdit: Seni çırılçıplak serserilere leş edeceğim

Yeşim Salkım'dan kavgalı olduğu Gülben Ergen'e sert sözler: Hayattaki tek başarısı 3 çocuğu

Şeyma Subaşı'nın koronavirüs yasağını delerek Çeşme'ye gittiği iddia ediliyor

Köpeğinin öldüğünü bilmeyen Ersin Korkut'un sözleri duygulandırdı: Köpeğimi merak ediyorum acaba beni tanıyacak mı?

Buray şarkısını çalan Azeri popçuya sitem etti: Biz onu çocuklar için yapmıştık

Gecekondu milyoneri yeni yaşını, aşkıyla parkta sarmaş dolaş kutladı

Oyuncu Gürgen Öz'den faturaların fazla gelmesinin ardından İGDAŞ'a tepki: Müdürleri müneccimlik eğitimi almış

Şarkıcı Akrep Nalan, normalleşme sürecine tepki gösterdi: Ölürsünüz

Güldür Güldür'ün oyuncusu Berkay Tulumbacı'dan maske yorumu: İnşallah pideciyle öpüşmem

Kerem Bürsin, Demet Özdemir ile aşk iddialarına esprili bir dille yanıt verdi

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor