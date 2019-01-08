Yurtta Kış

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2 saat önce
Orta Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 448 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Orta Karadeniz Bölgesi
'nde etkili olan kar yağışı nedeniyle 448 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.
Alınan bilgiye göre, Tokat
, Çorum
, Kastamonu
ve Sinop
'ta 2 gündür süren yoğun kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kar nedeniyle Kastamonu'da 195, Sinop'ta 45, Tokat'ta 100, Çorum'da 108 köy yolu ulaşıma kapandı.
Yetkililer, kapanan yolların açılması için karla mücadele çalışmalarının sürdürüldüğünü, hasta, hamile ve cenaze bulunan köylere öncelik verildiğini belirtti.
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:44 Kaynak: AA
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