Yurtta Kış

Tüm yurdu etkisi altına alan kar sebebiyle Trabzon'da 74, Ordu'da 169 mahalle yolu ile Gümüşhane'de 181, Rize'de 122, Giresun'da 314, Bayburt'ta 80, Artvin'de de 22 köy yolu ulaşıma kapandı.

Tüm yurdu etkisi altına alan kar sebebiyle Trabzon'da 74, Ordu'da 169 mahalle yolu ile Gümüşhane'de 181, Rize'de 122, Giresun'da 314, Bayburt'ta 80, Artvin'de de 22 köy yolu ulaşıma kapandı.



Trabzon'un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı nedeniyle 74 mahalle yolunda ulaşım sağlanamıyor.



Trabzon Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden alınan bilgiye göre, şehrin yüksek kesimlerinde etkili olan kar sonrasında Şalpazarı ilçesinde 5, Tonya ilçesinde 4, Beşikdüzü ilçesinde 2, Vakfıkebir ilçesinde 2, Akçaabat ilçesinde 4, Düzköy ilçesinde 8, Çarşıbaşı ilçesinde 2, Of ilçesinde 20, Hayrat ilçesinde 7, Dernekpazarı ilçesinde 6 ve Çaykara ilçesinde de 14 mahalle yolunda ulaşımda aksaklık yaşanıyor.



Karla mücadele ekipleri, söz konusu kapalı yolların ulaşıma açılması ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.



Ordu



Ordu'da soğuk hava ile kar yaşamı olumsuz etkiliyor.



Ordu Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde yoğun kar yağışının sürdüğü, bazı bölgelerde tipi ve fırtınanın etkili olduğu belirtildi.



İl genelinde 169 mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmaların sürdüğü aktarılan açıklamada, 452 personel ve 349 araçla çalışmaların devam ettiği bildirildi.



Açıklamada, kar yağışının etkili olduğu saatten itibaren 50 hastaya müdahale edildiği ve 25 cenaze işleminin yapıldığı kaydedildi.



Öte yandan il genelinde ortalama kar kalınlığının ise 42 santimetre olarak ölçüldüğü de öğrenildi.



Gümüşhane



Gümüşhane'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası kentte 181 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Merkez ilçede 34, Kelkit'te 50, Kürtün'de 28, Şiran'da 44 ve Torul ilçesinde 25 olmak üzere kar yağışı ve tipi nedeniyle il genelinde toplam 181 köy yolu ulaşıma kapandı.



Ekipler, kapanan köy yollarının açılması için çalışma yürütüyor.



Rize



Rize'de gece yarısından itibaren etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.



Rize İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Kalkandere ve Hemşin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bugün ara verildiği ifade edildi.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, merkezde 25, Çamlıhemşin'de 3, Çayeli'de 12, Derepazarı'nda 7, Fındıklı'da 2, Güneysu'da 11, Hemşin'de 4, İkizdere'de 29, İyidere'de 7 ve Kalkandere'de 22 olmak üzere 122 köy yolu ulaşıma kapandı. Söz konusu alanda 2600 kilometre yolun açılması için İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı 73 personel, 42 iş makinesiyle çalışmalarını sürdürüyor.



Merkeze bağlı yüksek mahallelerde de kar yağışının sabah erken saatlerde başlamasının ardından belediye ekipleri tedbirlerini artırarak çalışmalara başladı.



Öte yandan, İkizdere ve Çamlıhemşin'de toplam 14 köyde kışın kimse yaşamadığı için çalışmaların ilkbaharda gerçekleştirileceği bildirildi.



Giresun



Giresun'da kar yağışı nedeniyle 314 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, merkezde 44, Alucra'da 38, Bulancak'ta 43, Çamoluk'ta 10, Çanakçı'da 9, Dereli'de 34,Doğankent'te 9, Espiye'de 12, Görele'de 16, Keşap'ta 25, Piraziz'de 7, Şebinkarahisar'da 6, Tirebolu'da 39, Yağlıdere'de 22 köy yolu olmak üzere 314 köy yolu ulaşıma kapalı.



İl Özel İdaresi ekipleri 60 ekiple kapanan yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.



Giresun'un iç kesimlerindeki ilçeleri ve Sivas ile ulaşımının sağlandığı 2200 rakımlı Eğribel Geçidi'nde ise ulaşım tek şeritten sağlanıyor.



Yetkililer Eğribel'deki buzlanma dolayısıyla sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.



Bayburt



Bayburt'ta üç gündür etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına ulaşımda aksamalara neden oluyor.



Kentte özellikle yüksek kesimlerde salı gününden itibaren etkili olan şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit, şiddetli rüzgar ve fırtınanın etkisiyle kentin yüksek kesimleri başta olmaz üzere bazı noktalarındaki köy yollarında ulaşımda aksamalara neden olduğunu söyledi.



Ekiplerin çalışmalarını 24 saat aralıksız sürdürdüğünü belirten Koçyiğit, merkez ilçe, Demirözü ve Aydıntepe ilçelerine bağlı toplam 80 köy yolunda ulaşımın sağlanamadığını kaydetti.



Öte yandan, köy yollarında ulaşımın sağlanamaması nedeniyle Bayburt Valiliği, taşımalı eğitim veren okullarda eğitime bugün bir gün süreyle ara verme kararı aldı.



Artvin



Artvin ve ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.



Dün geceden beri süren kar yağışı nedeniyle il genelinde 22 köye ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre Artvin Merkez'e bağlı 3, Ardanuç'ta 6, Şavşat'ta da 13 köy yolu yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



Özel idare ekiplerince kapalı yolların ulaşıma açılması için çalışma başlatılırken, belediye ekipleri de şehir merkezine yağacak olası kar için önlemlerini artırdı.





Artvin Atabarı Kayak Merkezi'nde ise kar kalınlığı 60 santimetreyi buldu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 13 İlde Eğitime Ara Verildi! İşte O İller

Kar ve Tipide Mahsur Kalan 300 Kişi Kurtarıldı (3)

Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı

Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı