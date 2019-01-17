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Yurtta Kış

52 dakika önce

ZONGULDAK/BOLU/ Zonguldak, Karabük ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 315 köy 215'inin yolu açıldı.

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ZONGULDAK/BOLU/ Zonguldak, Karabük ve Bolu'da yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 315 köy 215'inin yolu açıldı.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle merkezde 4, Kozlu'da 5, Devrek'te 8 ve Ereğli'de 12 olmak üzere 29 köy yolunun ulaşıma kapandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, İl Özel İdaresine bağlı ekiplerin çalışması sonucu 29 köy yolunda ulaşımın sağlanır hale geldiği kaydedildi.

Karabük

Karabük Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle il merkezi ve ilçelerinde kapanan 223 köy yolunda yoğun çalışma yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, "123 köy yolunda ulaşım yeniden sağlandı. Kapalı bulunan 100 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor." denildi.

Bolu

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kapalı olan 63 köy yolunun İl Özel İdaresi ekiplerinin yaptığı çalışma neticesinde tamamen açıldığı ifade edilerek, hem şehir merkezi hem de ilçelere bağlı köylere ulaşımın sorunsuz olarak sağlandığı kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 08:27 Kaynak: AA

Bolu, Karabük, Zonguldak, Kar, Güncel
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