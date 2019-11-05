Son Dakika Haberleri: Yürüme engelli öğrenciye akülü araç hediye edildi
Son Dakika Güncel Yürüme engelli öğrenciye akülü araç hediye edildi

Yürüme engelli öğrenciye akülü araç hediye edildi

6 saat önce

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyan ve yürüme engelli olan Servet Munğan'a İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve öğretmenler akülü araç alarak hediye etti.

Yürüme engelli öğrenciye akülü araç hediye edildi, System.String[]

Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuyan ve yürüme engelli olan Servet Munğan'a İlçe Kaymakamlığı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve öğretmenler akülü araç alarak hediye etti.


Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi yürüme engelli Servet Munğan'a okul müdürü İsmail Aslan, öğretmenlerle bir araya gelerek akülü araç almak için yardım kampanyası başlattı. Durumdan haberdar olan İlçe Kaymakamlığı ve İlçe Emniyet müdürlüğü kampanyaya dahil olmak istediklerini belirterek bu kapsamda Servet Munğan'a akülü araç aldı.


Bugün okula gelerek Servet Munğan'a akülü aracını veren İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş, okul öğretmenlerine teşekkürlerini iletti. Servet Munğan'a yeni akülü aracıyla sınıfa kadar eşlik eden Kaymakam Işıktaş, burada öğrencilerle bir süre sohbet etti. Servet Munğan ve annesi kendileri ile ilgilenen İlçe Kaymakamı Sezer Işıktaş'a teşekkür etti. Servet Munğan'la vedalaşan Kaymakam Işıtkaş ve beraberindekiler buradan ayrıldı.


Kaymakam Sezer Işıktaş'a İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Barış Saglar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Dayanan eşlik etti. - ŞIRNAK

Mustafa Kemal Atatürk, Emniyet Müdürlüğü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 05:23 Kaynak: İHA
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