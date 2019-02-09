Yürüyen Billboard"Lu Aday Tanıtımı

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'li Burhan Sakallı, seçim yarışında mevcut belediye yönetiminden billboard kiralayamadıkları gerekçesiyle, gönüllü gençlerin ürettiği "yürüyen billboard" projesini hayata geçirdi.

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Parti'li Burhan Sakallı, seçim yarışında mevcut belediye yönetiminden billboard kiralayamadıkları gerekçesiyle, gönüllü gençlerin ürettiği "yürüyen billboard" projesini hayata geçirdi.



Gönüllü gençler, yaklaşık 1 metre boyundaki, sırt çantasıyla birleştirilerek yapılan tanıtım materyalini sırtlanıyor ve caddelerde vatandaşlarla buluşup broşür dağıtıyor. Şehrin kalabalık caddelerinde gezen "yürüyen billboardlar", vatandaşların ilgisini çekiyor.



Şehir merkezinde "Eskişehir'e yeni heyecan seninle gelecek" sloganı yazılı billboardları taşıyarak sokak sokak gezen gençleri görenler hem şaşırıyor hem de onlarla fotoğraf çektiriyor.



Burhan Sakallı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, seçim kampanyasının bir parçası olan billboard reklamları için mevcut Eskişehir Büyükşehir Belediyesi yönetiminden hiçbir alanda yer temin edememeleri nedeniyle böyle bir yönteme başvurduklarını söyledi.



Çözüm noktasında daha başarılı bir projeye imza attıklarını belirten Sakallı, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Belli ki bir endişeleri var, bir tereddütleri, bir telaşları var. Bunu anlıyorum. Bunun üzerine genç arkadaşlarımız bir proje geliştirdiler. Dünyayı bilen, gelişmiş ülkeleri bilen arkadaşlarımız çok hoş bir alternatif ortaya çıkarttılar. Seyyar, mobil bir billboard geliştirdiler. Şehrin belirli yerlerinde gezerek vatandaşlarımızı bilgilendiriyorlar. Gördüğüm kadarıyla güzel bir ilgi de görüyor. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi bizlere bütün billboardları kullanma izni verseydi, sanırım şehirde bu kadar bir reaksiyon, böyle bir sinerji meydana gelmezdi. Genç arkadaşlarımıza bu özveriyi gösterdikleri için teşekkür ediyorum."



Sakallı, seçimi kazanması durumunda Eskişehir'i hak ettiği konuma getireceğini ifade etti.



Eskişehir'in misyonunu, vizyonunu, birikimini ve taşıdığı büyük kapasiteyi tekrar harekete geçirebilmek için yola çıktıklarını dile getiren Sakallı, "Eskişehir ödevimi yapıyorum. Bunun için hazırlanıyorum. Kültürde, sanatta, sporda, bilimde, akademide, sanayide, ticarette, ekonomide bunu başaracağız. Eskişehir'i her alanda dünyanın gelişmiş şehirleri arasında yarışabilir hale getireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



Yürüyen billboardları taşıyan gönüllü gençlerden 23 yaşındaki üniversite öğrencisi Emrullah Gezer de seçim sürecinde sivil gençlik grubu olarak Burhan Sakallı'ya destek vermek istediklerini belirtti.



Sakallı'yı, merkez Odunpazarı ilçesi Belediye Başkanı olduğu dönemden tanıdıklarını kaydeden Gezer, "Hizmetlerini biliyoruz. Belediyecilik noktasında gençliğe daha fazla önem veren, gençliği değerli kılan bir başkanımız olsun istiyoruz. Şehirde billboard verilmemişse, 'Biz o görevi de üstleniriz' dedik ve kollarımızı sıvadık. Güzel reaksiyonlar alıyoruz, dikkat çekiyoruz." diye konuştu.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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