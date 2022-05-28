Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar - Son Dakika
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Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar

28.05.2022 21:07
Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar

Antalya'da ormanlık alanda çıktıkları yürüyüş sonrası dağlık alanda mahsur kalan iki genç arkadaş, çok sayıda ekibin çalışmasıyla saatler sonra kurtarıldı.

Antalya'da ormanlık alanda çıktıkları yürüyüş sonrası dağlık alanda mahsur kalan iki genç arkadaş, çok sayıda ekibin çalışmasıyla saatler sonra kurtarıldı.

Olay, Döşemealtı ilçesi Yukarı Karaman Mahallesi Güllük Dağı Gürkavak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; bugün sabah saatlerinde ormanlık alan içerisinde yürüyüşe çıkan Ferat Aktaş (21) ve Burhan Çavuş (23) bir süre sonra yollarını kaybetti. Daha sonra ise 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp olduklarını belirtip yardım istedi. İhbarın ardından bölgeye Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler uzan süren bir kara yolculuğunun ardından şahıslara akşam saatlerinde ulaştı. İki arkadaş ekiplerin çalışması sonrasında kurtarılarak ilçe merkezine ulaştırıldı. - ANTALYA

Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar
Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar
Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar
Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar

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KARGO ŞİRKETİ DEPOSUNDA YANGIN KARGO ŞİRKETİ DEPOSUNDA YANGIN
Kaynak: İHA

Toros Dağları, Döşemealtı, Karaman, Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yürüyüşe çıktıkları ormanlık alanda yönlerini kaybedip dağlık alanda mahsur kaldılar - Son Dakika


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