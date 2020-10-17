Yürüyüşte Salih Korkmaz ve Evin Demir ilk yarışlarına çıkıyor - Son Dakika

Yürüyüşte Salih Korkmaz ve Evin Demir ilk yarışlarına çıkıyor

17.10.2020 14:24
Yürüyüşte Salih Korkmaz ve Evin Demir ilk yarışlarına çıkıyor, System.String[]

Atletizm Yürüyüşte 4 milli atlet, 18 Ekim'de yapılacak olan Uluslararası Ivano-Frankivsk Yürüyüş Yarışması'nda parkura çıkacak.

Atletizm Yürüyüşte 4 milli atlet, 18 Ekim'de yapılacak olan Uluslararası Ivano-Frankivsk Yürüyüş Yarışması'nda parkura çıkacak.

Pandemi nedeniyle iptal edilen uluslararası yarışmalar yeniden başladı. İlk defa bir uluslararası yarışmada mücadele edecek olan milli yürüyüşçüler Salih Korkmaz, Şahin Şenoduncu, Evin Demir ve Mert Atlı, Ukrayna'nın Ivano Frankivsk kentindeki uluslararası yürüyüş müsabakasında Ay-Yıldızlı formayı giyecek. Ukrayna 20 ve 50 kilometre Yürüyüş Şampiyonası ile birlikte yapılacak olan uluslararası yarışmada Ukraynalı atletlerin yanı sıra çevre ülkelerden gelen isimler de yarışacak.Ivano Frankivsk'te geçen yıl yapılan yarışmada Şahin Şenoduncu yarışmış ve 1: 22: 50 ile birinciliği almayı başarmıştı.


Yürüyüşte Salih Korkmaz ve Evin Demir ilk yarışlarına çıkıyor
Yürüyüşte Salih Korkmaz ve Evin Demir ilk yarışlarına çıkıyor

Salih Korkmaz, Atletizm, Milli, Ekim, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Yürüyüşte Salih Korkmaz ve Evin Demir ilk yarışlarına çıkıyor - Son Dakika Spor

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