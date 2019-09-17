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Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin'in acı günü

1 saat önce

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in vefat eden annesi Güllü Aytekin son yolculuğuna uğurlandı.

Yusufeli Belediye Başkanı Aytekin'in acı günü, System.String[]

Yusufeli Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'in vefat eden annesi Güllü Aytekin son yolculuğuna uğurlandı.

Tedavi gördüğü Yusufeli Devlet Hastanesi'nden dün Erzurum'a sevk edilirken yolda yaşamını yitiren 87 yaşındaki Aytekin için Yusufeli Merkez Camisinde tören düzenlendi.

Aytekin'in cenazesi, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Çınarlı köyü aile mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Başkan Aytekin ve ailesinin yanı sıra Artvin Valisi Yılmaz Doruk, AK Parti Milletvekili Erkan Balta, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Selvi, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 02:06 Kaynak: AA
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