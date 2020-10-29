Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı - Son Dakika

Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı

29.10.2020 14:25
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı, System.String[]

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 ay önce sahilde yaralı halde bulunan yavru yeşil deniz kaplumbağasının sağ ön yüzgeci, dolanan misina nedeniyle ampute edildi.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde 3 ay önce sahilde yaralı halde bulunan yavru yeşil deniz kaplumbağasının sağ ön yüzgeci, dolanan misina nedeniyle ampute edildi. 'Alanyam' adı verilen deniz kaplumbağası, tedavi ve rehabilitasyon sürecinin ardından bugün denize bırakıldı.

Alanya'da sahil kenarında sağ ön yüzgecine misina dolanması sonucu yaralı olarak bulunan yavru deniz kaplumbağası, Alanya Çevre Eğitim ve Mavi Bayrak Derneği'nin girişimiyle tedavisi için Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Dalyan Mahallesi'ndeki Deniz Kaplumbağası Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne (DEKAMER) gönderildi. Sağ ön yüzgeci ampute edilen ve 3 aylık tedavisi tamamlanan deniz kaplumbağası, bugün Alanya'daki Galip Dere plajında düzenlenen törenle denize bırakıldı. Kaplumbağaya 'Alanyam' ismi verildi.

'DENİZLERDEKİ CANLILARI KORUMAK DA GÖREVİMİZ'Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, "Alanya'da yaşayan bütün vatandaşları yönetmek bizim görevimiz olduğu gibi Alanya'nın tanıtımına katkıda bulunmak, sahillerini korumak, denizleri ve içindeki canlıları korumak bizlerin en başta gelen görevi. İnşallah bundan sonra da sahillerin temiz tutulması, mavi bayrakların korunması, deniz temizliği yapılması anlamında ve deniz kaplumbağalarının da güvenli bir şekilde ilçemizin sahillerinde yuvalaması ve yavrulaması anlamında çalışmalara da bundan sonra devam edeceğiz" dedi.'SAHİLLERİMİZİN SÜSÜ'Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, "Bu bizim deniz kaplumbağalarımız da carettalarımız da denizlerimizin, plajlarımızın, sahillerimizin bir süsü. Onları korumak ve yaşatmak da tabii ki her zaman hem burada yaşayan halka hem kamu kurum ve kuruluşlarına hem de sivil toplum kuruluşlarımıza düşüyor. Biz bu süslerimizi korudukça sahillerimizin ne kadar önemli olduğunu, denizlerimizin ne kadar temiz olduğunu gösteriyor. Böylece onların da buradaki yaşama oranlarını artırıyor" diye konuştu.'DENİZLERİN BAHÇIVANLARI'DEKAMER Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Yakup Kaska, yaralı yeşil deniz kaplumbağasının tedavi sürecini anlatırken, şunları söyledi: "Bu kaplumbağaların önemi, denizlerimizin bahçıvanları olması. Yani denizlerin içerisindeki otları ve çimleri biçiyor. Dolayısıyla da denizin oksijenlenmesini sağlıyor. Bir ortamın oksijenlenmesi demek o bölgedeki balıkların ve bütün canlıların artması demek. Denizde bedavaya bu çimleri biçen kaplumbağaların birinin kurtarılması, kaplumbağalar için de çok önemli. Kaplumbağalar özellikle otları yerken arada bırakılan ağ ve misinalara dolanabiliyor. Bunlardan kurtulayım derken de kolunu tekrar tekrar dolayarak sıkışma sonucunda kolunu koparabiliyor. Bu kolu kopan kaplumbağanın burada Ahmet Kollama isimli veteriner arkadaşımızın yardımıyla operasyonu tamamladık. Geri kalan bakımı da DEKAMER'de devam etti. Bugün de Alanya'da doğal ortamına bıraktık."Yaralı yeşil deniz kaplumbağasının tedavi süreci için girişimlerde bulunan ve yakından takip eden ALÇED Başkanı Şerefnur Kayhan da denizlerin temiz tutulması gerektiğini hatırlatarak, şöyle konuştu:

"23 Temmuz gecesi başlayan hayat hikayesi bugün Alanya sahillerinde sona erdi. 'Alanyam' adlı bu yeşil deniz kaplumbağamızı 3 aydır tedavi ettirerek doğal yaşamına yolcu ettik. İnşallah yumurtlama dönemi geldiğinde, umarım dişidir ve bu sahillerde onun yavrularıyla da tanışma fırsatı buluruz. Vatandaşlarımızın daha duyarlı olması gerekiyor. Ağ, misina gibi çöplerimizi lütfen denize atmayalım. Zira canlılarımız bunları yiyecek gibi görüp yiyerek ölebilirler."


Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı
Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı

Rehabilitasyon Merkezi, Rehabilitasyon, Alanya, Muğla, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yüzgecine dolanan misina nedeniyle ampute edilen deniz kaplumbağası denize bırakıldı - Son Dakika

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