Türk yüzücünün "Oceans Seven" hayalini köpek balıkları engelledi - Son Dakika
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Türk yüzücünün "Oceans Seven" hayalini köpek balıkları engelledi

29.07.2022 13:35

Yüzme alanında yaşına rağmen çok sayıda başarı elde eden ve Guinnes Rekorlar Kitabına da giren 61 yaşındaki Kamil Resa Alsaran'ın, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı yüzerek geçme hedefini bir anda kendisine yaklaşan köpek balıkları engelledi.

Yüzme alanında yaşına rağmen çok sayıda başarı elde eden ve Guinnes Rekorlar Kitabına da giren 61 yaşındaki Kamil Resa Alsaran'ın, Japonya'daki Tsugaru Kanalı'nı yüzerek geçme hedefini bir anda kendisine yaklaşan köpek balıkları engelledi.

???????Alsaran, profesyonel olarak yüzmeye 47 yaşında başladı. Türkiye'de çeşitli yüzme etkinliklerine katılan Alsaran, Meis-Kaş arasını aynı gün 4 kere yüzerek geçti.

Daha sonra arkadaşlarının tavsiyesi üzerine Alsaran, 2012'de 51 yaşında Manş'ta yüzdü. 2015'te Manş'ı 54 yaşında ikinci kez yüzerek geçti. Bu yüzme etkinlikleri sonrasında Alsaran, İngiltere ile Fransa arasındaki Manş Denizi'ni 2 kere geçen üç Türk'ten biri ve Manş Denizi'ni geçen en yaşlı Türk oldu.

Manş'tan sonra Okyanusun Yedilisi olarak bilinen Oceans Seven'in parkurlarını tamamlama hedefine ulaşmak için çalışmalara başlayan Alsaran, bu kapsamda Manş, Cebelitarık Boğazı, Catalina Boğazı'nı geçti. Alsaran, Oceans Seven'ın dördüncü ve en zorlu parkuru olan Kuzey Kanalı'nı yüzerek geçerek ilk Türk ve Müslüman unvanını aldı. Alsaran, Kuzey Kanalı'nı geçen en yaşlı erkek olması nedeniyle Guinnes Rekorlar Kitabına da girdi.

Yüzme kariyerinde çok sayıda başarı elde eden Alsaran, İngiltere'deki Bristol Kanalı'nı da 1982'den sonra geçen ilk yüzücü oldu. Bristol Kanalı'nı dünyada üçüncü geçen kişi olan Alsaran, Dünya Açık Deniz Yüzme Birliğinin yılın performansı ödülünü aldı.

Ayrıca Alsaran, Newyork'taki Manhatan Adası'nı da yüzerek geçen iki Türk erkekten biri oldu.

Alsaran, Oceans Seven'ın beşinci parkuru için Japonya'ya gitti. Bugün 30 kilometrelik Tsugaru kanalını geçmek için yüzmeye başlayan Alsaran, 8 saat 48 dakika aralıksız yüzerek parkurun 24 kilometrelik kısmını tamamladı. Bu sırada kendisini tekneden takip eden hakemlerin köpek balığı bulunduğunu söylemesi üzerine Alsaran, hakemlerin ısrarıyla parkuru tamamlamadan yüzmeyi sonlandırarak tekneye geçti.

"Eşim de 'köpek balığı' diye seslenmeye başladı"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Alsaran, sabaha karşı yüzmeye başladığını söyledi.

Tempo yakaladığı ve akıntılara karşı mücadele ettiği sırada kendisini tekneden izleyen hakemlerle eşi Nurhan Alsaran'ın seslerini duyduğunu bildiren Alsaran, şunları söyledi:

"Hakemler teknede sakin bir şekilde oturuyorlardı. Bir anda ayaklandılar, 'Shark' diye bağırmaya başladılar ve çıkmam için işaret ettiler. Eşim de 'Kamil köpek balığı' diye seslenmeye başladı. Teknenin merdiveni benim bulunduğum taraftaydı. Ben bu sesleri duyunca hemen merdivenin bulunduğu bölgeye hamle yaptım. Hemen tekneye çıktım."

Hakemlerin ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söylediğini aktaran Alsaran, teknenin altında "köpek balığı savar" cihazlarının bulunmasına rağmen köpek balıklarının teknenin yakınına ulaştığını anlattı.

Kamil Resa Alsaran, "Köpek balıklarıyla aramda en fazla 30 metre vardı. Ben suyun içerisindeyken yüzmenin heyecanı ve başarı arzusu nedeniyle köpek balıklarını görmedim. Uyarıların ardından çıktığım teknede köpek balıklarını gördüm. Direkten döndük diyebiliriz. Köpek balıklarının bana karşı bir hamleleri olmadı. Ben tekneye çıktıktan kısa süre sonra bölgeden uzaklaştılar. Eğer köpek balıklarıyla karşılaşmamış ve yüzmemi tamamlamış olsaydım Oceans Seven'ın 7 etabının beşini tamamlayan Türkiye'deki ilk kişi olacaktım. " diye konuştu.

Alsaran, Tsugaru kanalındaki yüzmeyi, akciğer kanseri olan arkadaşı Bülent Elmacı ve Kanserle Dans Derneğinin tanıtımı için yaptığını, parkuru tamamlayamadığı için üzgün olduğunu söyledi.

Tsugaru Kanalı'nda yaşananlar, Alsaran'ı izleyenlerin cep telefonuyla çektiği görüntülere de yansıdı. Görüntülerde, Alsaran'a teknede bulunanların ve eşi Nurhan Alsaran'ın seslendiği anlar, Kamil Resa Alsaran'ın bu uyarıların üzerine dönüş yaptığı ve köpek balıklarının bölgeden uzaklaşması yer alıyor.

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Kaynak: AA

Japonya, Güncel, Son Dakika

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