Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularından yazar Tolkien'in evini almak için kampanya - Son Dakika

Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularından yazar Tolkien'in evini almak için kampanya

06.12.2020 12:52
Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularından yazar Tolkien'in evini almak için kampanya, System.String[]

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde rol alan aktörler, filmlere konu olan romanların yazarı J.R.R. Tolkien'in, romanlarını yazdığı evini satın almak için kampanya başlattı.

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit filmlerinde rol alan aktörler, filmlere konu olan romanların yazarı J.R.R. Tolkien'in, romanlarını yazdığı evini satın almak için kampanya başlattı. Aralarında Ian Mckellen ve Martin Freeman gibi başrol oyuncuları bulunan topluluk, İngiltere'de bulunan evi satın aldıktan sonra edebiyat merkezine dönüştürecek.

Dünyaca ünlü yazar J.R.R. Tolkien'in 17 yıl boyunca yaşadığı ve romanlarını yazdığı Oxford'un Northmoor Road'da bulunan evini satın almak için kampanya başlatıldı. 'Northmoor Projesi' adı verilen kampanyayı başlatan ve aralarında Ian Mackellen, Martin Freeman ve John Rhys-Davies gibi aktörlerin bulunduğu topluluk, başarılı olursa evi edebiyat merkezi halinde getireceklerini açıkladı.

Kampanyanın hedefinin 6 milyon dolar toplamak olduğunu açıklayan oyuncular, bu miktarın 5 milyon dolarını evin satın alınması için harcanacağını ifade etti. Kampanya için bir web sitesi oluştururan topluluk, web sitesi aracılığıyla bağış toplamaya başladı. DÜNYADA İLK OLACAK

'Yüzüklerin Efendisi' film serisinde Gimli karakterini canlandıran John Rhys-Davies, kampanya başarılı olursa, Tolkien'in 1930'dan 1947'ye kadar yaşadığı evin, dünyanın herhangi bir yerinde fantezi yazarına adanan ilk merkez olacağını söyledi.


Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularından yazar Tolkien'in evini almak için kampanya
Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularından yazar Tolkien'in evini almak için kampanya
Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularından yazar Tolkien'in evini almak için kampanya
Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularından yazar Tolkien'in evini almak için kampanya
Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularından yazar Tolkien'in evini almak için kampanya

Yüzüklerin Efendisi, Martin Freeman, Tolkien, Hobbit, Dünya, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Yüzüklerin Efendisi filminin oyuncularından yazar Tolkien'in evini almak için kampanya - Son Dakika Dünya


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