Son Dakika Haberleri: "Yüzyılın Anlaşması" paneli - LONDRA
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"Yüzyılın Anlaşması" paneli - LONDRA

1 saat önce

Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidin görülmesi gerektiğini söyledi.

Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidin görülmesi gerektiğini söyledi.
Yüzyılın Anlaşması paneli - LONDRA
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:41 Kaynak: AA
Amerika Birleşik Devletleri, Jared Kushner, Orta Doğu, Güncel
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