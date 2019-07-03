"Yüzyılın Anlaşması" paneli - LONDRA
1 saat önce
Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner'in hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidin görülmesi gerektiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 10:41 Kaynak: AA
Ortadoğu uzmanı İngiliz gazeteci Bill Law, ABD Başkanı Donald Trump
'ın damadı Jared Kushner
'in hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" planının Filistin
devletinin kuruluşu için teşkil ettiği tehdidin görülmesi gerektiğini söyledi.
Beşiktaş'ın anlaştığı Boyd'da ödeme krizi
Alex Morgan'ın İngiltere'yi attığı gol sonrası sevincine tepki: İğrenç
Tecavüz şüphelisini genci, "İyi bir aileden geliyor" diyerek cezalandırmayan hakime uyarı
Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor?