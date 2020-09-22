Zabıta ekipleri bisikletli denetim yaptı - Son Dakika

Zabıta ekipleri bisikletli denetim yaptı

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı tarafından belediye binası önünde bisikletli denetim programı düzenlendi.

Zabıta ekipleri bisikletli denetim yaptı, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Zabıta Daire Başkanlığı tarafından belediye binası önünde bisikletli denetim programı düzenlendi.

Her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında dünyanın dört bir yanında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası programında konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, etkinliğin temel amacının kent içinde yürümenin, bisikletin ve toplu taşımanın teşvik edilmesi ve sıfır emisyonlu hareketlilik olduğunu söyledi. Başkan Gürkan, "Toplumun dikkatini çekme noktasında özellikle zabıta ekiplerimiz bugün için denetimlerini bisikletle yapacaklar.Bizlerde bu konuda kent içinde yürümenin, bisikletin ve toplu taşımanın kullanımı ile ilgili dikkat çekmek amacıyla bugün vatandaşlarımıza örnek olduk. Bu kapsamda motorlu taşıtların çevreye verdiği hava kirliği herkes tarafından bilinmektedir. Gerek sağlıklı yaşam gerekse hava kirliliğinin önüne geçmek için toplum olarak daha az motorlu taşıtlar kullanmalıyız. Ben bugün için denetimlerini bisikletle yapan ve topluma örnek olan tüm zabıta ekibine teşekkür ediyorum" dedi.

Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştirilen program sonrasında Zabıta Dairesi Başkanlığına bağlı zabıta ekipleri denetimler için bisikletlerine binip sahaya çıktılar. Vatandaşların da dikkatini çeken bisikletli denetim ilgi odağı oldu. Daha sonra ulaşım ekipleri de araç park denetimlerini bisikletle gerçekleştirdi. - MALATYA

Zabıta Daire Başkanlığı, Büyükşehir Belediyesi, Malatya, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2020 17:09 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Zabıta ekipleri bisikletli denetim yaptı - Son Dakika

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